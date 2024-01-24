Бухгалтеры отдела образования похитили 400 млн тенге в Туркестанской области
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Региональный департамент АФМ выявил факты хищения в сфере образования в особо крупном размере, передает корреспондент Kazpravda.kz
Бухгалтеры отдела образования Келесского района подозреваются в незаконном присвоении вверенного имущества. В период с 2021 по 2023 год они вносили в базу недостоверные сведения сотрудников образования.
Установлено, что карточные счета и ИИН сотрудников средне-образовательных школ заменены на ИИН аффилированных с бухгалтерами лиц. В настоящее время причиненный ущерб государству составляет более 400 млн тенге.
- По указанным фактам начато досудебное расследование и в отношении подозреваемых лиц судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, – отметили в АФМ.