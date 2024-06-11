Букмекерскую контору Ringobet лишили лицензии

На основании обращения КГД в апреле 2024 года Минтуризма провело внеплановую проверку букмекерской конторы Ringobet на предмет соблюдения законодательства в сфере игорного бизнеса, сообщает Kazpravda.kz

«В соответствии с требованиями Закона «Об игорном бизнесе» сервер по приему ставок букмекерской конторы должен находиться по месту нахождения организатора игорного бизнеса на территории РК. При этом в ходе проверки установлен факт нарушения этого требования. Более того, при получении лицензии на деятельность букмекерской конторы была предоставлена заведомо недостоверная информация.

В этой связи букмекерскую контору привлекли к административной ответственности по частям 1 и 2 статьи 464 Кодекса «Об административных правонарушениях» в виде штрафа на общую сумму 849 тысяч тенге и лишили лицензии на осуществление деятельности», – говорится в официальном сообщении Минтуризма.