Бурное обсуждение новых реформ Токаева продолжается в казахстанском обществе

Начиная с того момента, как Президент в Послании народу «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» озвучил ключевые направления развития государства и общества, с каждым днем очевиднее становится востребованность изменений и закономерно продолжается их бурное обсуждение.

Озвученные концептуальные задачи по переходу к Новому Казахстану находят поддержку. Радует растущая динамика в информационном поле, указывающая на искреннюю заинтересованность не только казахстанцев, но и зарубежных государственных и общественных деятелей, политиков, известных ученых и представителей авторитетных организаций, которые высоко оценивают политический документ как отражающий истинные интересы нашего народа и государства.

В Послании дана справедливая оценка пройденному истори­ческому пути. Определены дальнейшие перспективные цели, поставлены конкретные задачи и направления по их достижению. Исходя из этого, каждому члену общества следует системно, поэтапно и последовательно оказывать всемерную поддержку этим мероприятиям и признать это нашим долгом. Безусловно, в ходе их реализации приоритет должен быть отдан проведению политической модернизации государства. Поскольку без проведения оптимальных политических преобразований внутри страны невозможно достичь устойчивого развития государства, масштабного социально-экономического развития и установления социальной справедливости в обществе.

Для осуществления такого комплекса мероприятий в первую очередь следует пересмотреть состояние национального законодательства как нормативного регулятора всех важных общест­венных отношений. В связи с этим возникает необходимость внесения изменений и дополнений в Конституцию, десяток законов, имеющих конституционную силу, и около тридцати отраслевых законов. Также по поручению Президента намечено усиление статуса Уполномоченного по правам человека и Генеральной прокуратуры с принятием соответствующего конституционного закона.

Как известно, Президентом поддержаны поправки в Конституции, направленные на последовательную демократизацию общества и на обеспечение основ устойчивости государства, отказ от существующей модели суперпрезидентского правления для достижения социальной справедливости и равных возможностей граждан, переформатирование представительной ветви власти, совершенствование избирательной системы, расширение возможностей для развития партийной системы, модернизацию выборного процесса, а также усиление правозащитных институтов. Считаю, результаты этих ценных правовых нововведений обеспечат крепкую основу для реального воплощения в жизнь принципа «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подот­четное Правительство».

Наряду с этим особо хочу остановиться на предложении Главы государства в отношении земельной собственности, которая является наиболее важной для общества и страны. Как известно, вопрос, касающийся земли, очень сложный, достаточно спорный, ответственный и представляю­щий особую ценность. Считаю здесь уместным привести высказывание одного из лидеров Алаш орды Алихана Букейханова, который сказал: «Жер десе дірілдемей болмайды: жер мәселесі – өмір сүру мәселесінің зоры» («Говорить о земле можно только с трепетом: вопрос земли важнее, чем человеческая жизнь»). Думаю, не зря он произнес эту крылатую фразу, которая актуальна и по сей день. Особенно в нынешнее непростое время, когда земельный вопрос и освоение природных ресурсов становятся все более насущными в мировом сообществе. Это и касается нашей страны. Поэтому, проявляя особое трепетное отношение к земле и учитывая незаконное использование природных богатств, среди населения страны на разных уровнях часто высказываются самые разнообразные суждения, передовые мысли, выдвигаются разумные предложения.

Думаю, Глава государства, приняв во внимание эту очень актуальную проблему и воспользовавшись случаем, своевременно внес поправку о собственности земли. Пунктом 3 статьи 6 действующей Конституции предусмотрено, что «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности». То есть на землю и природные ресурсы распространяются положения законодательства, регламентирующего вопросы государственного имущества.

Так, Закон от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», принятый в соответствии с Конституцией, определяет права и обязанности государства в сфере управления государственным имуществом, устанавливает порядок осуществления имущественных прав государства, включая владение, пользование и распоряжение имуществом, принадлежащим государству на праве собственности, и другие вопросы.

Как видно, и в конституционной норме, и в упомянутом отрас­левом законе отсутствует императивная норма о том, что земля, ее недра, природные ресурсы принадлежат именно народу, а распоряжается государство им только от имени народа. Думаю, имеющаяся «выгодная» правовая норма давала возможность отдельным субъектам для зло­употреблений, а также приводила к разночтению и разнообразному применению. В целях пресечения в дальнейшем аналогичных негативных случаев в сфере использования земли и природных богатств, а также установления надлежащего собственника земли и упорядоченнос­ти норм национального закона Глава государства предложил внести уточняющую, императивную норму в Конституцию в следующей редакции: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство».

Уверен, что такое решение Президента, направленное на благо общества и государства, найдет поддержку у соотечественников. Потому как в случае принятия конституционных норм предложенная редакция с правовой точки зрения означает, что собственником земли и природных ресурсов будет являться народ, а государство право собственнос­ти будет осуществлять только лишь от имени народа.

Здесь следует обратить внимание на статью 3 Конституции, где указано, что единственным источником государственной власти является народ. Право выступать от имени народа и государства принадлежит Президенту, а также Парламенту в пределах его конституционных полномочий. Правительство и иные государственные органы выступают от имени государства в пределах делегированных им полномочий.

Таким образом, право собственности на землю и природные ресурсы будет осуществляться посредством принятия законов в строгом соответствии с Конституцией. Наряду с этим предложенная норма предполагает, что субъекты законодательной инициативы при разработке соответствующих проектов законов будут выносить их на общественное обсуждение и учитывать мнение народа. Следовательно, указанные конституционные поправки устранят разночтения и другие негативные последствия, а также приведут к единообразному практическому применению. Самое главное, что в результате конституционных поправок будет достигнуто беспрекословное выполнение требований статьи 4 Основного закона о том, что Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории республики.

Еще хочу обратить внимание на то, что правовые нормы касательно вопроса права собственности земли и использования природных ресурсов содержатся в конституциях и отраслевых законах других государств. Так, в конституциях и конституционных законах Франции, Китая, Эстонии, Монголии, Узбекистана, Украины и у других стран четко прописано, что земля и природные ресурсы является собственностью народа. А в некоторых других странах этот вопрос разрешен по-другому, но находится под охраной государства.

В заключение хочу отметить, что Президент, используя свои конституционные полномочия и приняв во внимание особую значимость проекта закона, регулирующего вопросы о земле, обоснованно принял решение обратиться в Конституционный совет.