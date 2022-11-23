"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области

В Департаменте полиции Жетысуской области ответили на видеообращение мужчины, заявившего о многолетнем рабстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Скриншот с видео instagram.com/zhetysu.police

В социальных сетях появилось видеообращение жителя Жетысуской области, где он заявил, что его на протяжении 10 лет держали в трудовом рабстве на фазенде. Недавно ему удалось покинуть это место. Сейчас, по словам героя ролика, он скрывается, потому как боится экс-работодателя. При этом у бывшего хозяина остались его документы. Мужчина утверждает, что если вернется на фазенду, его ждут, как и прежде, расправа и рабство.

В этой связи он попросил помощи у правоохранительных органов.

Видеообращение мужчины официально зарегистрировали в полиции Каратальского района.

«Информация по факту его многолетнего трудового рабства у одного из местных фермеров проверяется в рамках спецмероприятий, организованных сотрудниками областной полиции», – отметили в Департаменте полиции Жетысуской области.

Дополнительную информацию по результатам проверки в полиции обещали предоставить позднее.