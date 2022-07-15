Бытовое насилие, скотокрадство, мошенничество, наркопреступность и подложные номера: в МВД рассказали, как будут бороться с этими преступлениями

В МВД состоялось первое открытое заседание Коллегии. В нем приняли участие заместитель Секретаря Совета Безопасности РК Канат Сейдгапбаров, Заведующий Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента РК Алексей Калайчиди, исполняющий обязанности Генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев, члены Общественного Совета МВД РК, руководители всех служб центрального аппарата и территориальных департаментов, учебных заведений ведомства, передает корреспондент сайта Polisia.kz.

Посредством видеоконференцсвязи вместе с личным составом областных и городских подразделений полиции были подключены представители региональных прокуратуры и акиматов. Открывая заседание, министр довел до сотрудников приоритетные задачи, поставленные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым перед органами внутренних дел. Марат Ахметжанов остановился на криминогенной обстановке в стране и поделился результатами работы за первое полугодие текущего года.

“По многим видам преступлений регистрация в сравнении с прошлыми годами существенно снижается. Уменьшилось число разбоев на 25%, изнасилований на 11%, вымогательств на 12%, скотокрадств на 23%. В то же время на состояние преступности повлияли “январские события”. Возросло число краж и грабежей”, – сказал министр.

Самый высокий уровень краж наблюдается в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. По словам главы МВД, здесь большинство преступлений совершаются иногородними.

“Сейчас высокий уровень краж на 100 тысяч населения отмечается в трех мегаполисах: столице, Алматы и Шымкенте. К сожалению, там начальники работают “по старинке”, реагируют только на последствия. Анализ показывает, что большинство преступлений у вас совершается иногородними. В Алматы – это 45%, Нур-Султане – 40%, Шымкенте – 25%. Все они не прописываются и остаются вне поля зрения полиции. В ЗКО число краж выросло на 13%, а скотокрадств – на 26%. Это – результат отсутствия профилактической работы в данном направлении”, – отметил Марат Ахметжанов.

Министр раскритиковал работу некоторых департаментов полиции и поручил начальникам провести точечную отработку.

“На фоне общего снижения краж, возросли мошенничества. На них приходится треть всех имущественных преступлений. При этом, почти половина – это интернет-мошенничества. Поэтому устраняем условия, способствующие их совершению. По предложению МВД ужесточены Правила выдачи онлайн-кредитов”, – подчеркнул министр.

Марат Ахметжанов также сделал акцент на кражи скота. Это – наиболее чувствительная проблема в селах, где проживает свыше 40% населения.

“С начала года в Алматинской области было похищено более 800 голов скота, Акмолинской и Жамбылской областях – более 500, Туркестанской области – около 400. Только в Павлодарской области в этом году была задержана организованная преступная группа скотокрадов. Злоумышленники похитили около 170 голов крупного рогатого скота из Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, причинив многомиллионный ущерб сельским жителям”, – поделился глава ведомства.

В целом 70% похищенного скота – бесхозные. Они не только являются легкой добычей для преступников, но и представляют опасность для дорожного движения. Министр указал на необходимость скоординированных действий с местными исполнительными органами, организацию контроля за соблюдением Правил выпаса скота.

“На сегодняшнем заседании посредством видеосвязи участвуют заместители акимов областей. Хочу к вам обратиться. В этом вопросе должна быть солидарная ответственность. Все, что в регионах происходит, касается всех. Пострадавшие от кражи скота – жители вашего региона! Необходимо создать условия для безопасного проживания граждан. Работа не должна ограничиваться только борьбой с последствиями преступлений”, – сказал министр.

Марат Ахметжанов уделил особое внимание и наркопреступности. В этом году выявлено свыше 3,5 тысяч уголовных наркоправонарушений. Изъято более трех тонн наркотиков, в том числе 84 кг “синтетики”. Ликвидирована 21 нарколаборатория. Пресечена деятельность трех ОПГ.

“Как сказал Президент страны Касым-Жомарт Токаев, сегодня важны не только борьба с преступностью, но и повышение чувства безопасности у людей и самое главное – клиенто-ориентированность полицейских. Казахстанский полицейский должен воплощать в себе патриотизм, честность, открытость и готовность всегда прийти людям на помощь. Для этого необходимы кардинальные изменения в мышлении и образе действий. Поэтому МВД по согласованию с Главой государства приступило к разработке Концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с обществом”, – сообщил глава МВД.

По словам министра, в документе будут предусмотрены лучшие наработанные практики, учтены запросы общества, а также передовой зарубежный опыт, в целом он направлен на: – комплексную и глубокую работу по устранению предпосылок правонарушений; – формирование в обществе нулевой терпимости к нарушениям законности; – переход к сервисной модели работы полиции; – разграничение ответственности уполномоченных органов по профилактике правонарушений.

Законодательные поправки будут внесены в сфере семейно-бытовых правонарушений. С начала года в полицию поступило 70 тысяч сообщений о насилии в быту. Из них 43 тысячи были “списаны”, поскольку потерпевшие по приезду полиции отказывались от подачи заявлений. Это связано с примирением либо боязнью жертвы мести насильника. На сегодня полномочия полиции в этой сфере ограничены. Полиция может привлечь “домашних” тиранов к ответственности только при наличии заявления. Поэтому в обществе активно продвигается тезис криминализации деяния за причинение легкого вреда здоровью и побоев. Необходимо увеличить сроки административного ареста, а взамен предупреждения – ввести общественные работы. В отдельные составы преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, ввести квалифицирующий признак – “в отношении лица, состоящего в семейно-бытовых отношениях”.

Возможность для примирения сторон будет только в суде и всего один раз. Пакет законодательных поправок уже подготовлен и будет внесен на согласование в госорганы. В ходе коллегии озвучены результаты работы программы “Қорғау”, разработанной для выявления злостных нарушителей правил дорожного движения. Сейчас данный проект функционирует в пяти городах страны.

Так, в Шымкенте задержаны 1400 автомобилей, за которыми числятся 5 тысяч штрафов на сумму 130 млн тенге. Безусловно, это оказало профилактический эффект. Ситуация на дорогах города улучшается. За второй квартал в этом городе количество ДТП снизилось втрое, травмированных в 2,5 раза, летальных исходов – на треть. В то же время приложение “Қорғау” позволило выявить и другую проблему. За короткое время задержаны 266 водителей, использовавших “подложные” номера. Понятно, что к подложным номерам водители прибегали, чтобы избежать наказания за нарушения ПДД. Для их профилактики МВД инициировало ужесточение ответственности. За использование подложных номеров водителям теперь грозит лишение прав на один год и административный арест до пяти суток.

Министр особое внимание обратил на важность активизации работы по цифровизации органов внутренних дел и беспощадной борьбы с коррупцией в собственных рядах, а также обеспечения безопасности и правопорядка в стране. В завершении Марат Ахметжанов дал конкретные поручения начальникам департаментов и профильных служб по решению поднятых вопросов на коллегии МВД.

