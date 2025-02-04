Бюджетные деньги, выделенные на капремонт, должны находиться под контролем

С 2011 года в Астане действует программа проведения капитального ремонта многоэтажного жилья за счет возвратных средств госбюджета, оператором которой выступает ТОО «Өркен қала». О проблемах, выявленных в ходе ее реализации, и возможных путях их решения рассказывает заместитель директора данной структуры Гульвира Абетова.

фото из архива Г. Абетовой, коллаж Павла Цедилина

– Гульвира Сериковна, кап­ремонт многоэтажного жилья – тема острая: вокруг нее всегда много критики. Вы с ней согласны?

– Объективные замечания есть, и с ними нельзя не согласиться. Но уверена: надо смотреть глубже. В течение прошлого года мы проводили анализ поступающей от всех участников процесса критики и выявили несколько ключевых проблем. В первую очередь это неэффективность расходования выделенных бюджетных средств.

К сожалению, есть случаи, когда работы выполняются с нарушением стандартов, с использованием некачественных материалов и в целом без должного контроля качества. А значит, высок риск, что отремонтированные объекты очень скоро вновь придут в негодность. ТОО «Өркен қала» как ответственный оператор прог­раммы обязано выступать в защиту населения города – ведь ремонт этот доступный, но не бесплатный. Бюджетные деньги в рамках утвержденного собранием жильцов срока подлежат возврату. Напомню: согласно программе, срок возврата бюджетного кредита, выделенного на капремонт многоквартирного жилого дома, составляет от семи до 15 лет.

Чувствительная проблема – так называемая бытовая коррупция и мошенничество. Нами не исключаются факты, что ремонт­ные подрядчики могут заниматься­ банальным хищением­ средств. Треть опрошенных жильцов заявили о намеренном, по их мнению, доведении жилого дома до аварийного состояния «стараниями» управляющей компании путем нарушения правил эксплуатации общего имущества.

Часть граждан жаловалась на то, что их не только не поставили в известность о проведении ремонта «в кредит», но и не привлек­ли к участию в выборе поставщиков и оборудования. Между тем опросы показали: руководители объектов кондоминиума снимают с себя ответственность за подобное, ссылаясь на добровольное решение большинства жильцов и используемые листы письменного опроса. Даже в случаях, когда уже в момент рассмотрения заявки либо при формировании перечня работ собственники заявляли: «Участия в этих собраниях мы не принимали!»

Более того, есть факты, когда жильцы не признавали своих подписей в сданных листах опроса. Следовательно, вопрос верификации личности собственника жилья при проведении голосования, так же как и его подписи в опросниках, пока еще остается открытым в процедуре управления объектами кондоминиума.

– Как же тогда обеспечить прозрачность процесса?

– К сожалению, надо признать: процедуры, связанные с ремонтом жилых домов, часто недостаточно прозрачны. Это отметили все опрошенные. Сложности с контролем использования бюджетных средств и непрозрачность процедур по приемке работ усугубляют ситуацию и способствуют различным нарушениям и злоупотреблениям. Порой руководители объектов кондоминиума не информи­руют жильцов о ходе и нюансах ремонт­ных работ даже в домовых чатах, а иногда и вовсе исклю­чают оттуда собственников квартир за «неудобные» вопросы...

Сложностей добавляют и проб­лемы с координацией и планированием капитального ремонта многоквартирных жилых комплексов. Капремонт может быть плохо спланирован, что приводит к перерасходу средств, длительным срокам его проведения или недоделкам. Нередко ремонтные работы не синхронизированы с другими проектами в городе, а это создает неудобства и для жильцов, и для организаций, размещающихся в нежилых помещениях дома.

Кроме того, согласно замеча­ниям отраслевых групп, капитальный ремонт зачастую проводится без учета долговременных нужд и перспектив. Например, замена старых инженерных сетей может не учитывать будущие нужды большого дома, а восстановление зданий или инфраструктуры не решает глобальных проблем, таких как старение или несоответствие современным стандартам.

Опрошенные жильцы также отмечают, что при ремонте не были решены вопросы касательно устаревших опорных планов, ничего не поменялось в части улучшения функциональных частей жилого здания и создания безбарьерной среды.

Были претензии и к использованию штукатурки – в связи с ее недолговечностью. Отсутствие какой-либо информации, касаю­щейся планирования процессов, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, отмечали и отраслевые сообщества города, и депутаты маслихата Астаны.

– А что можно сказать о подрядных организациях, в отношении которых тоже, увы, нередки замечания?

– Тут в первую очередь надо отметить невозможность сдерживания роста стоимости товаров, работ и услуг. Подрядные организации, принимающие либо отказывающиеся от участия в программе, говорят о том, что стоимость капитального ремонта может значительно увеличиваться уже в процессе из-за неправильной оценки объема необходимых работ на начальном этапе или неправильно сос­тавленной сметы.

Это, в свою очередь, ведет к перерасходу бюджета, выделенного на ремонт. Либо наоборот: подрядчики помнят случаи, когда уже в ходе ремонта происходило исключение каких-либо задач и пересмотр смет, что, в свою очередь, вызывало при сдаче работ массу споров и недовольства. Вполне обоснованно: жильцам на собрании рассказывали одно, а после внесения изменений никто их в известность об этом не ставил. Все это неминуемо приводит к возникновению конфликта сторон.

Но тут палка о двух концах: уровень ответственности самих компаний-подрядчиков оставляет желать лучшего. Собственники квартир ведь в своем большинстве не имеют необходимого уровня компетенций или возможности нанять технический надзор для принятия работ, чем подрядные организации и пользуются.

Нередки случаи, когда после некачественно проведенного кап­ремонта руководители объектов кондоминиума вынуждены собирать целевые средства на… новый ремонт. Усугубляет ситуацию и тот факт, что подрядчики отказываются предварительно обговаривать вопросы, касающиеся гарантийных обязательств, связанных с капитальным ремонтом.

Безусловно, все эти моменты отталкивают собственников домов от участия в программах и повышают риск невозврата платежей. Таким образом государственные деньги, затраченные на ремонт по возвратной схеме, остаются с риском невозврата.

– Как в ТОО «Өркен қала» намерены изменить к лучшему сложившуюся ситуацию?

– Для решения названных проб­лем требуется усиление контроля, повышение прозрач­ности и подотчетности, улучшение качества проводимых процедур. Важно также внедрение долгосрочного планирования и стратегического подхода к ремонту инфраструктуры города.

Принято решение об утверж­дении Дорожной карты по исполнению мероприятий и поэтапного перехода к автоматизации услуг ТОО «Өркен қала», ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции Астаны» и реализации концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы, предусматривающей в том числе предупреждение роста аварийного жилья столицы. Разработан и осуществлен тестовый проект «Таза Астана» как источник поступления информации о многоквартирных жилых домах с внесением и обработкой сведений объекта кондоминиума.

Кроме того, определен марш­рут движения заявки на получение услуг населением. Нами также разработаны договоры по типам заявок, обеспечивающие контроль осуществления прог­раммы, гарантийные обязательства и порядок взаимодействия между заявителем, товариществом и подрядчиком.

Регулярно ведутся работы по инвентаризации объектов кондоминиума. Хочется быть уверенными, что столь пристальное внимание к выявленным недоработкам будет способствовать дос­тижению результатов в рамках осуществления «дорожной карты», а также программ, связанных с повышением качества проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов.