Бюро Мажилиса

Палата рассмотрит пакет ратификационных законопроектов, среди которых поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе в связи с присоединением к нему Армении и Кыргызстана.

Изменения направлены на определение методологии осуществления межгосударственной передачи электрической энергии (мощнос­ти) между государствами-членами в связи с присоединением к договору Армении и Кыргызстана.

Ратификация позволит обеспечить эффективное сотрудничество в области электроэнергетики в долгосрочной перспективе с государствами – членами ЕАЭС.

Во втором чтении палате предлагается рассмотреть законодательные поправки по вопросам государственных закупок.

Кроме того, на пленарном заседании депутатам предстоит наз­начить профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым ратификационным законопроектам. В числе поступивших в Мажилис – Договор между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве, а также Соглашение о Совместной системе связи Вооруженных сил государств – участников СНГ.