Бьющегося в судорогах ребенка спасли в Шымкенте

Полицейские помогли женщине доставить мальчика в больницу для оказания медицинской помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Следившие за порядком патрульные Аманат Галиден и Бексултан Оналбаев заметили на одной из автобусных остановок бьющегося в судорогах ребенка. Испуганная мама 2-летнего малыша не знала, что делать.