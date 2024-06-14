Бьющегося в судорогах ребенка спасли в Шымкенте
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Полицейские помогли женщине доставить мальчика в больницу для оказания медицинской помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Следившие за порядком патрульные Аманат Галиден и Бексултан Оналбаев заметили на одной из автобусных остановок бьющегося в судорогах ребенка. Испуганная мама 2-летнего малыша не знала, что делать.
«Правоохранители среагировали быстро, перевернули его набок и оказали первую помощь. Через некоторое время припадки у мальчика прекратились. Далее полицейские, минуя пробки, за несколько минут доставили его в больницу и передали медработникам. Так, благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка удалось спасти еще одну жизнь», – сообщили в правоохранительных органах.