Бывшую служащую банка экстрадировали из Москвы в Астану
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Из РФ экстрадирована подозреваемая в хищении средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram–канал Генпрокуратуры РК
По версии следствия, она в период с 2015 по 2017 годы, являясь ведущим менеджером филиала одного из банков Астаны, присвоила и потратила свыше 31 миллиона тенге.
После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.
В июне прошлого года разыскиваемая задержана в Москве и по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирована в Казахстан.
В настоящее время она водворена в следственный изолятор.
Ей грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.