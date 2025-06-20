Бывшую служащую банка экстрадировали из Москвы в Астану

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Из РФ экстрадирована подозреваемая в хищении средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram–канал Генпрокуратуры РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По версии следствия, она в период с 2015 по 2017 годы, являясь ведущим менеджером филиала одного из банков Астаны, присвоила и потратила свыше 31 миллиона тенге. 

После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

В июне прошлого года разыскиваемая задержана в Москве и по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирована в Казахстан.

В настоящее время она водворена в следственный изолятор.

Ей грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

#Генеральная прокуратура #растрата #банковская служащая

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