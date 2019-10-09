Общество
Cапарбаев прокомментировал вопрос использования пенсионных накоплений гражданами
Лаура Тусупбекова
По вопросу использования пенсионных накоплений гражданами высказался заместитель Премьер-министра РК Бердибек Cапарбаев, передает Kazpravda.kz.

"Сейчас работает специальная рабочая группа. Согласно поручению Президента, мы выработаем, потом внесем свои предложения. Я неоднократно по этому вопросу говорил. Первое, это все будет зависеть от пенсионных накоплений каждого гражданина. Второе, от продолжительности жизни, то есть сколько лет примерно по нашим актуарным расчетам этот гражданин будет находиться в пенсионном возрасте, хватит ли ему на этот срок пенсионных накоплений", – сказал Бердибек Сапарбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Напомним, в своем Послании Глава государства поручил Правительству до конца текущего года рассмотреть вопрос целевого использования гражданами части своих пенсионных накоплений.

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