Цена золота впервые достигла почти 3 тыс. долларов за унцию

Взлет котировок произошел на фоне опасений инвесторов, что новые пошлины США на сталь и алюминий из всех стран спровоцируют торговую войну

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Стоимость золота в очередной раз побила исторический рекорд. Апрельские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) подорожали на 1,16% и на максимуме впервые в истории достигли $ 2 968,5 за тройскую унцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

К 09:33 времени Астаны рост замедлился до 0,35%, а золото торговалось на уровне $ 2 944,8.

Золото взлетело выше $ 2 950 на фоне угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины, пишет Reuters. 9 февраля политик объявил о планах установить пошлины в размере 25% на сталь и алюминий из всех стран. Они будут введены в дополнение к существующим пошлинам на металлы.

CNBC писал, что от нововведения пострадают Канада, Мексика, Германия и азиатские экспортеры, а больше всего выиграют сами США. У инвесторов усилились опасения по поводу торговых войн и инфляции, поэтому они покупают надежные активы в виде золота, говорят эксперты.

«Очевидно, что за ростом [стоимости золота] стоит война тарифов; это просто отражает большую неопределенность и большую напряженность в ситуации с мировой торговлей», — цитирует Reuters аналитика Marex Эдварда Меира.

По подсчетам Всемирного совета по золоту (World Gold Council), цены на золото в прошлом году 40 раз обновляли рекорды, чему способствовали снижение ставок многими крупнейшими центральными банками, усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, неопределенность в отношении исхода президентских выборов в США и активные покупки золота со стороны крупнейших центральных банков. В прошлом году золото подорожало на 27% и стало одним из самых прибыльных сырьевых товаров.

Сейчас многие аналитики склоняются к тому, что золото уже в скором времени достигнет отметки $ 3 000 за унцию. Так, в Citigroup ожидают, что это случится в течение трех месяцев, поскольку геополитическая напряженность и торговые войны стимулируют спрос на активы-убежища. В банке опасаются, что пошлины Трампа могут замедлить экономический рост, разогнать инфляцию и нарушить мировую торговлю. В JP Morgan Private Bank прогнозируют, что к концу 2025 года цена золота достигнет $ 3 150 за унцию.

Ранее стало известно, что Канада и Мексика вводят ответные пошлины на товары из США. Оттава вводит 25-процентные пошлины на импорт из США на 155 миллиардов канадских долларов. Мехико ответит «тарифными и нетарифными мерами» на пошлины Трампа.

Также Китай ввел ответные пошлины на товары из США. Китай объявил о введении пошлин в 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США, в размере 10% - на американскую нефть и сельскохозяйственную технику.