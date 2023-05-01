Часть стран ОПЕК+ начала добровольное снижение добычи нефти

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Несколько стран - участниц соглашения ОПЕК+ начали добровольное сокращение добычи нефти, которое продлится до конца 2023 года. Общий объем снижения производства составит 1,66 млн баррелей в сутки (б/с), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Часть стран ОПЕК+, включая крупнейшего производителя нефти - Саудовскую Аравию, за день до встречи министерского мониторинга альянса, состоявшейся 3 апреля, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. В заявлении, опубликованном на сайте ОПЕК после заседания мониторинга, говорилось, что превентивные меры по сокращению добычи нацелены на поддержание стабильности нефтяного рынка.

Всего о дополнительных ограничительных мерах по добыче объявили 9 стран ОПЕК+. Саудовская Аравия добровольно снизит производство на 500 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, ОАЭ - на 144 тыс. б/с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с, Оман - на 40 тыс. б/с, Габон - на 8 тыс. б/с. Россия продлила до конца года действовавшее до конца июня решение о сокращении добычи на 500 тыс. б/с от средних февральских значений.

Добровольный объем снижения производства станет дополнением к действующему с ноября 2022 года плану ОПЕК+ по сокращению в 2 млн б/с, добавило агентство.