Человек труда Диас Мухамедбеков: от горнорабочего до мастера

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Флора Левина

Диас Мухамедбеков в следующем году отметит 10-летний юбилей работы в компании «KAZminerals», передает Kazpravda.kz

Фото из архива Диаса Мухамедбекова

Диас начал свой трудовой путь в компании в ноябре 2015 года, сразу после окончания геологоразведочного колледжа. Первой его должностью в компании стала должность горнорабочего. Этот опыт стал настоящим трамплином к дальнейшему профессиональному росту и дал освоить специфику горного производства.

Вскоре Диас подал заявку на позицию оператора буровой установки, успешно прошел обучение и полтора года занимался бурением скважин. Эта сложная, но интересная работа позволила ему приобрести навыки, которые позже оказались незаменимыми в профессии. В 2019 году Диас перевелся на должность помощника мастера буро-взрывных работ, где проработал около полутора лет. Это был очередной шаг вперед, который потребовал от него серьезной подготовки. Для повышения квалификации он прошел стажировку на профессиональном оборудовании, обучаясь не только теории, но и практическим аспектам работы. В конце 2021 года Диаса назначили мастером, а вскоре он получил должность старшего инженера-диспетчера. На этой позиции он трудится до сих пор, отвечая за координацию производственных процессов и контроль выполнения планов.

За годы работы Диас не только достиг профессиональных высот, но и нашел комфортную рабочую среду.

Он с теплотой отзывается о коллективе.

- Здесь дружелюбная атмосфера, - говорит Диас.

По словам Диаса, его очень вдохновляют технологии, которые внедряются в компании, и возможности, которые предоставляются сотрудникам для профессионального роста.

Пример Диаса Мухамедбекова показывает: карьерный рост возможен для каждого, кто готов упорно трудиться, учиться и брать на себя ответственность. Его 10-летний путь в KAZminerals — не просто работа, а история личного и профессионального становления.

#человек труда #Год рабочих професий

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