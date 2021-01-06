Технологии
Чем могут быть опасны беспроводные наушники, рассказал специалист
Беспроводные наушники, как и другие подобные устройства, являются источником неионизирующего излучения – низкочастотного электромагнитного поля. Однозначных доказательств их негативного влияния на здоровье нет. Также нет и неопровержимых свидетельств полной безопасности неионизирующего излучения для человека, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов, передает Kazpravda.kz.   

"Как правило, в случае с беспроводными наушниками потребителей больше всего беспокоит, что излучение проходит максимально близко от головы. Здесь нужно понимать, что оно в несколько раз меньше, чем от мобильных телефонов. А потому беспроводные наушники, в теории, представляют меньший риск", – отмечает эксперт.

Эксперты американской потребительской организации Consumer Reports даже утверждают, что одним из способов снижения потенциального риска от мобильных телефонов является использование наушников (даже беспроводных) вместо поднесения смартфона к уху, добавляет он.

Тем, кто опасается, что беспроводные устройства могут причинить вред здоровью, Куканов советует ограничивать время использования таких наушников – не ходить в них сутки напролет и не засыпать в них.

"Также не стоит забывать, что реальную опасность для здоровья представляет громкий звук, который негативно воздействует на слух, особенно при длительном использовании наушников. В этом случае повреждаются слуховые сенсорные клетки, что может привести к тугоухости. Чтобы не испортить слух, следует использовать наушники не более трех часов в день, максимум — два часа подряд и не на максимальной громкости", – заключил Куканов.

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