Чем порадует зрителей «Астана Опера» в декабре

Культура
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Венера Баталова
корреспондент

В Министерстве культуры и информации РК рассказали, какие концерты и спектакли смогут посетить жители и гости столицы в последний месяц уходящего года, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультуры РК

1 декабря известные в нашей стране исполнители – заслуженные деятели Казахстана баритон Азамат Желтыргузов и пианистка Долорес Умбеталиева выйдут на сцену камерного зала им. К. Байсеитовой театра «Астана Опера» с программой «Средь шумного бала...», посвященной творчеству П. Чайковского. Камерно-вокальная лирика выдающегося композитора вдохновит слушателей своей проникновенностью, богатством художественных образов, яркостью интонаций и искренностью чувств.

6 декабря в концерте «Неувядающие мелодии европейских мастеров» на сцену выйдет венгерский пианист Дьердь Оравец. Проект осуществлен при поддержке венгерского посольства в РК.

7 декабря заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов представит концерт «Музыкальный субботник», а 18 декабря – состоится концерт «Виртуозы-исполнители Паганини» с участием приглашенного солиста, заслуженного работника культуры Башкортостана скрипача Владислава Самойлова.

12 декабря в рамках проекта Театр «Piccolo» вниманию столичной публики будет предложен новый спектакль в репертуаре театра – опера «Неистовый Орландо» А. Вивальди, премьера которого с большим успехом прошла в октябре.

В День независимости страны, 16 декабря, на концерте Союза композиторов Казахстана «Дархан дала» выступит камерный оркестр «Астана Опера» под управлением народного артиста Казахстана Абзала Мухитдина.

В канун новогодних праздников творческий коллектив театра приготовил увлекательную программу камерного зала им. К. Байсеитовой. Талантливые молодые слушатели международной оперной академии Astana Opera выйдут на сцену 21 декабря на традиционном концерте «Новогодний экспромт».

26 и 27 декабря праздничное настроение маленьким зрителям создаст опера-сказка «Кот в сапогах» Ц. Кюи.

#Астана #концерты #Astana Opera

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