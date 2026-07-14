10 книг, объединяющих поколения: что читают казахстанские семьи

Культура

В Казахстане последовательно развивается культура чтения, в том числе традиция совместного чтения в кругу семьи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот формат помогает укреплять связь между поколениями, формировать интерес к литературе у детей и создавать пространство для обсуждения общих ценностей. По итогам первого полугодия 2026 года были определены 10 произведений, которые одинаково интересны представителям разных поколений. Результаты сформированы на основе данных трех республиканских и 17 региональных библиотек. 

Так, главной книгой для семейного чтения стало произведение Бауыржана Момышулы – «Ұшқан ұя». Его отметили 13 библиотек – это самый высокий показатель среди всех представленных произведений. Произведение «Ұшқан ұя» рассказывает о семье, воспитании, уважении к старшим, национальных традициях и духовных ценностях. Именно поэтому книга остается близкой и понятной представителям разных поколений.

Для семейного чтения казахстанцы чаще выбирают произведения о детстве, истории, семейной памяти, нравственных ценностях и национальных традициях.

#Казахстан #культура #книги

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