Чем сражались наши предки Свежий выпуск 3603 Лариса МОРОЗОВА, старший научный сотрудник Южно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея

В год празднования 550-летия образования Казахского ханства мы вновь обращаемся к разным страницам отечественной истории, культуры, к нашим традициям. Военные традиции имели большое значение в жизни кочевников, а воинская повинность являлась одной из самых важных в Степи. Еще в XVI веке английский путешественник и дип­ломат Антоний Дженкинсон писал о кочевниках Приаралья, что они никогда не выезжают без лука, стрел и меча, «будь то на охоту или для какого-нибудь другого увеселения». Ношение оружия было не только законным правом свободного скотовода, но даже обязанностью. По положению «Жеті жарғы» хана Тауке равноправным членом кочевого общества казахов мог считаться только тот, кто имел оружие.

Так, А. Левшин в своем известном труде «Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсакских орд и степей» указывал, что Свод законов хана Тауке гласит: «Чтобы ни один киргиз не являлся в собрания народные иначе, как с оружием. Безоружный не имел голоса, и младшие могли не уступать ему места. Чтобы всякий, могущий носить оружие (кроме султанов), платил хану и правителям народным в подать 20-ю часть своего имущества ежегодно». У казахов-кочевников постоянное войско отсутствовало, а было только родоплеменное ополчение, собиравшееся по мере необходимости. При мобилизации каждый воин должен был выступать в поход минимум с двумя боевыми конями и со своим военным снаряжением.

Оружие – один из компонентов материальной культуры народа, которое, изменяясь со временем, сохраняло свои традицион­ные черты. Вооружение войска всегда поддерживали на высоком уровне. У казахского народа в прошлом преобладало холодное оружие различного вида. Известные исследователи Казахстана Н. Рычков, А. Левшин, посетившие казахские степи в XVIII и XIX веках, сообщали, что казахи сражаются копьями, саблями, стрелами, ружьями и боевыми секирами.

В Южно-Казахстанском областном историко-краеведческом музее собрана богатая коллекция воинских доспехов и различных видов холодного оружия, а также образцы огнестрельного оружия, которое использовалось казахами в сражениях в XVIII–XIX веках.

Перед битвой воины облачались в кольчуги, навязывали себе на руки одинакового цвета со своим воинским знаменем повязки, чтобы различать друг друга в бою. Доспехи казахского воина (сауыт) служили в бою для защиты головы, рук и других частей тела. У казахских воинов были различные виды доспехов – кольчуги, панцири, шлемы, нак­ладные щитки для защиты рук и ног и другие. В коллекции музея шесть кольчуг, которые куплены в Сайрамском районе и подарены жителями Шымкента еще в 1928–1930 годах при формировании экспозиции музея. Пять из них – аймауыт – стальная кольчуга, которая состоит из плотно продетых друг в друга колец, образующих густую сетку. Это «металлические рубашки» с короткими рукавами и воротниками. Кольчуги разной длины – от 80 см до 120 см, вес каждой составляет от 6 до 8 кг. Понятно, что воин должен был обладать недюжинной силой, чтобы носить такие доспехи и еще вести сражение.

В коллекции есть один металлический доспех – ақберен – в виде жилета, и, в отличие от кольчуги, он состоит из крупных плас­тинок, скрепленных между собой кольцами. Пластинки, прикрывающие грудь, спину, плечи, различаются по конструкции, числу и расположению отверстий для скрепления. Ақберен обычно одевали поверх кольчуги аймауыт. Таким образом получалась основательная защита от рубящего и колющего холодного оружия. Обязательна была и защита головы от ударов холодного оружия.

Также представлены два шлема, приобретенные в Сайраме в 1926-м и 1928 годах. Шлем – дулыга – изготовлялся из металла, надевался казахскими батырами во время боя или похода. К дулыге прикреплялась кольчужная сетка, защищавшая щеки, шею и плечи воина.

Вооружение воина включало средства ведения дистанционного, ближнего боя и защиты. Основным оружием казахов были сабля и лук. В коллекции – две сабли и более десяти клинков, которые поступили в музей в основном в 1927–1932 годах. Саб­ля – қылыш – рубящее холодное оружие, появилась на Востоке в VI–VII веках. Состоит из стального изогнутого клинка с лезвием на выпуклой стороне и рукоятки (эфеса), вкладывается в ножны. Длина клинка сабли от 70 до 90 см. Ножны изготовлены из дерева, затем обтянуты кожей, их часто украшали металлическими, а также серебряными накладками.

В экспозиции можно увидеть и лук, которым поражали врага в XVIII веке. Лук – садақ – ручное оружие для метания стрел, применялось во время охоты, в боевых сражениях с эпохи мезолита (средний каменный век) до XIX века. По устройству лук подразделяется на простой и сложный. В музее хранится простой лук, он представляет собой прочную деревянную дугу, концы которой стянуты тетивой из кожаного шнура. Сложный лук был известен тюркским племенам еще в I тыс. до н. э. Он изготавливался иногда из пластин различных пород дерева, склеенных между собой, в других случаях – на внешнюю сторону деревянной основы наклеивались сухожилия, на внутреннюю – роговые пластины, середина и концы рукоятки снабжались костяными накладками. Сложный лук имел преимущества в прочности и дальности полета стрел. В эпоху средневековья лук конкурировал с огнестрельным оружием.

Стрелы – жебе – различались по длине древка (60–75 см) и формам наконечников (плоские, трехгранные, четырехгранные и круг­лые). Наибольшее распространение получили трехлопастные наконечники стрел различных типов, которые предназначались для стрельбы по легковооруженному противнику. Существовали наконечники стрел, изготовленные специально для пробивания брони. В разных тематических разделах экспозиции можно увидеть все виды наконечников стрел.

Украшение коллекции – кожаный щит, датируемый XVIII веком. Он приобретен в Сайраме в 1926 году. Щит – қалқан – защитное вооружение, прикрывавшее тело воина. Обычно щит изготавливали из дерева, плетенных прутьев, а чаще из кожи, затем оковывали железом. О существовании щитов на территории Казахстана в раннежелезную эпоху свидетельствует изображение древних саков со щитом в руках на Бехистунской скале (Северный Иран). Представленный в экспозиции щит – из кожи, которая спрессована в пять слоев, образуя плотную и прочную поверхность. Кожа натянута на металлический каркас диаметром 45 см. Внешняя поверхность щита украшена четырьмя круглыми металлическими бляхами, которые также закрывают места крепления ремней для продевания руки, расположенных с обратной стороны.

Самый древний вид холодного оружия – палица. Ее изготавливали из цельного куска дерева или составляли из частей, соединяя рукоятку с подвижной ударной деталью металлическими кольцами. Внутрь округленного ударного конца палицы могли залить металл для увеличения ударной силы. В коллекции имеются три боевые палицы, отличные по формам и названиям.

Боевые палицы из цельного дерева называют «сойыл» и «шоқпар», так как они различают­ся по форме, а также выполняют разноплановые функции. Шоқпар, иначе боевая дубинка, оружие рукопашного боя, которую изготавливали из цельного дерева с естественным, или сделанным мастером, шарообразным утолщением на конце. Сойыл – боевая палица с длинной рукоят­кой и небольшим утолщением на конце использовалась прежде всего для ловли лошадей. Этот, так называемый шест также служил оружием. Боевые палицы пос­тупили в музей также из Сайрама в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого столетия.

Боевой топор – айбалта – довольно грозное оружие рукопашного боя. Казахская секира (айбалта) с небольшой ручкой и металлической лопастью с острым лезвием с одной стороны и обухом – с другой, в форме полумесяца в коллекции музея в единственном экземпляре. Это оружие могло поражать врага не только в рукопашном бою, но и как метательное на расстоянии более 20 м.

Еще одним весьма оригинальным видом ударного холодного оружия у казахов были нагайки. Общее их название – қамшы. Все камчи из музейной коллекции имеют плеть, выполненную из сплетенных различными способами тонких кожаных ремешков. Такие плети обычно использовали для управления лошадью, но во время охоты или в случае опасности камчой пользовались как оружием. В коллекции представлена камча-нагайка, плеть которой изготовлена из металлической полосы длиной 42 см и шириной 2 см. Металлическая полоса обтянута кожей, сшитой по длине плети. С деревянной ручкой плеть соединена металлическим кольцом, продетым в кожаную петлю, закреп­ленную на рукоятке. Металлической плетью можно было нанести смертельные ранения во время сражений. Нагайка приобретена музеем в 1948-м у жителя Шымкента.

Интересны и образцы огнестрельного вооружения казахов. К примеру, фитильные ружья с сошками – мылтық. В музее хранятся два ружья (с деревянными ложами и прикладами, снабженные сошками) и шесть стволов от фитильных ружей, которые переданы Союзом охотников Шымкента в 1932 году. Мылтық не был широко распространен в Степи, на что указывал Ч. Валиханов: оно «было редкостью в степи и переходило из рода в род». Ружья казахи приобретали у среднеазиат­ских ремесленников. Но и среди местного населения были мастера, которые качественно изготавливали ружья, причем для сошек использовали как дерево, так и сайгачьи рога. Из такого ружья можно было стрелять не иначе, как сойдя с лошади и установив ружье на земле.

Коллекция вооружения казахов показывает, что многие столетия кочевые племена сохраняли традиционные виды вооружения. Можно сделать вывод, что все виды холодного оружия удобны для ведения боя в конном строю. И это логично, потому что по свое­му образу жизни казахи-скотоводы были, в первую очередь, наездниками...

Военное дело играло важнейшую роль в истории кочевых племен Казахстана, которая была полна вооруженных столкновений, как в результате внутренних междоусобиц, так и борьбы с иноземными захватчиками. Благодаря развитию вооружения и военного искусства казахи-кочевники смогли установить, развивать и защищать свое государство.