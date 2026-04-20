Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании

Дана Аменова
специальный корреспондент

Бейбарысу Каблану не было равных в весовой категории свыше 87 килограммов 

Фото: пресс-служба НОК РК

В Аликанте завершился международный турнир по таеквондо Spanish Open, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Сборная Казахстана завоевала на нем четыре медали.

Обладателем «золота» стал Бейбарыс Каблан (свыше 87 кг).

Азим Ниязов (до 63 кг) и Дамир Шуленов (до 74 кг) стали серебряными призерами.

С «бронзой» завершила турнир Назым Махмутова (до 73 кг).

