Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании

Бейбарысу Каблану не было равных в весовой категории свыше 87 килограммов

В Аликанте завершился международный турнир по таеквондо Spanish Open, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Сборная Казахстана завоевала на нем четыре медали.

Обладателем «золота» стал Бейбарыс Каблан (свыше 87 кг).

Азим Ниязов (до 63 кг) и Дамир Шуленов (до 74 кг) стали серебряными призерами.

С «бронзой» завершила турнир Назым Махмутова (до 73 кг).