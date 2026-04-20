Китайский робот-гуманоид побил мировой рекорд в беге

11
Айман Аманжолова
корреспондент

Он пробежал полумарафон за 50 минут и 26 секунд

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В Пекине прошел полумарафон для роботов, победитель которого превзошел мировой рекорд, установленный человеком. Гуманоид, созданный китайским производителем смартфонов Honor, преодолел дистанцию 21 км за 50 минут 26 секунд, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Действующий мировой рекорд среди людей на этой дистанции принадлежит угандийцу Джейкобу Киплимо – в марте он пробежал полумарафон в Лиссабоне примерно за 57 минут. Таким образом, робот финишировал почти на 7 минут быстрее. Еще год назад на аналогичных соревнованиях лучший результат среди машин составлял 2 часа 40 минут.

Забег не обошелся без курьезов: один из участников рухнул на линии старта, другой врезался в барьер. Оба призера — также роботы Honor с автономной навигацией — финишировали примерно через 51 и 53 минуты. Один из роботов даже работал регулировщиком, жестами и голосом направляя участников.

Ускорение разработки гуманоидных роботов входит в пятилетний план Китая на 2026–2030 годы. По данным лондонской аналитической группы Omdia, три китайские компании (AGIBOT, Unitree Robotics и UBTech) уже вошли в число ведущих мировых поставщиков «воплощенного интеллекта», поставив в 2025 году более тысячи таких машин каждая.

#Китай #марафон #робот #гуманоид

Китайский робот-гуманоид побил мировой рекорд в беге
