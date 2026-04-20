Незаконное распространение личного видео пресекли в Актау

Подробнее об инциденте рассказали в ДП Мангистауской области

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В полицию обратились местные блогеры, сообщившие о распространении в мессенджере WhatsApp их личного видеоматериала, предназначенного для частного пользования, сообщает Kazpravda.kz

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 147 УК РК. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый – несовершеннолетний житель города. Иные обстоятельства устанавливаются», – говорится в информации.

В правоохранительных органах напомнили, что распространение личных и конфиденциальных материалов без согласия влечёт уголовную ответственность.