Съемные бараки, фиктивная прописка, трудовые нелегалы: навести порядок поручил Премьер

О принимаемых мерах по контролю за пребыванием иностранцев и противодействию нелегальной миграции доложил министр внутренних дел Ержан Саденов, министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев проинформировал о совершенствовании миграционной политики. Премьер-министр отметил, что вопросы миграции требуют четкого и понятного регулирования.

«Казахстан является достаточно привлекательной страной для притока иностранной рабочей силы. Более того, Главой государства ставится задача сделать Казахстан своего рода «магнитом» для талантливых людей, местом, куда образованные состоятельные люди приезжают, чтобы работать, делать бизнес. Это требует по-новому посмотреть на вопросы миграционной политики. Надо выстроить четкие «правила игры», понятные всем участникам процесса», — подчеркнул Премьер-министр.

Он поручил выработать комплекс мер по привлечению в Казахстан востребованных специалистов. Министерству культуры и информации совместно с МИД и другими госорганами поручено развернуть в этом направлении активную агитационную кампанию. В целях наведения порядка в миграционной сфере принимается ряд мер. Так, внедряются современные цифровые решения с использованием технологий ИИ, которые применяются как для оказания услуг, так и для выявления правонарушений. Повышены требования к получению разрешений на постоянное проживание. Введен принцип законопослушного поведения, в рамках которого наличие административных правонарушений, в том числе неоднократных нарушений ПДД и уголовных проступков является основанием для отказа. Одновременно усилены требования к финансовой состоятельности претендентов и их интеграции в общество.

По данным МВД, в текущем году в Казахстане ликвидировали 5 каналов незаконной миграции, через которые осуществлялась легализация иностранцев. Кроме того, в целях устранения рисков, связанных с возможностью двойного гражданства при оформлении гражданства в упрощенном порядке, МВД совместно с заинтересованными органами, апробирует дополнительные механизмы регулирования, включая элементы скоринга, тестирования и регионального распределения. Отдельное внимание уделено необходимости регулирования деятельности цифровых платформ занятости. Руководитель Правительства подчеркнул, что акиматам совместно с нацпалатой «Атамекен» нужно на постоянной основе проводить информационно-разъяснительную работу с работодателями о своевременной подаче заявок на привлечение иностранной рабочей силы. Министерству труда совместно с заинтересованными органами поручено усилить взаимодействие с агрегаторами платформенной занятости в целях обеспечения соблюдения правил привлечения иностранной рабочей силы. Премьер-министр отметил необходимость устранения экономических перекосов в регулировании трудовой миграции, подчеркнув, что из-за дисбаланса пошлин и штрафов работодателям выгоднее платить штрафы, чем оформлять работников легально.

Дополнительно прорабатываются меры по регулированию деятельности частных агентств занятости, включая создание Единого государственного реестра и введение критериев допуска на рынок. Также внедряется система мониторинга граждан Казахстана, выезжающих за рубеж, что позволит повысить эффективность профилактической работы. Подняты вопросы массовой регистрации в квартирах без фактического проживания. В Астане уже действует ограничение по норме регистрации – не менее 15 кв. м на одного человека за исключением членов семьи. МВД предложено распространить аналогичные подходы на регионы. Дополнительно предлагается наделить уполномоченные органы правом отказа в фиктивной регистрации третьих лиц. Ежегодно выявляются порядка 8 тыс. владельцев жилья за фиктивную регистрацию граждан.

Обозначена проблема некорректного присвоения регистрационных кодов адресов (РКА), когда на практике целым жилым кварталам присваивается один код, что искажает данные учета населения и затрудняет выявление нарушений. Также поднят вопрос неконтролируемого функционирования барачно-съемного жилья. Отмечено, что подобные объекты, формально зарегистрированные как индивидуальные жилые дома, фактически используются как общежития, что создает риски как с точки зрения правопорядка, так и нагрузки на инфраструктуру. МВД совместно с министерствами юстиции и искусственного интеллекта поручено выработать предложения по установлению цифровых барьеров для собственников жилья, оказывающих «теневые» услуги. Акимам регионов навести порядок на объектах барачного типа под сдачу в аренду, провести ревизию регистрационных кодов объектов недвижимости.