Контроль за ценами на продукты усилили в Астане

Столица
20
Дана Аменова
специальный корреспондент

Рейды будут проводиться на регулярной основе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во всех регионах, в том числе и столице начали работу специальные мониторинговые группы, в задачу которых входит пресечение необоснованного роста цен СЗПТ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат 

В состав мониторинговой группы вошли представители департамента торговли, акимата, органов государственных доходов, санитарно-эпидемиологической службы.

Ситуацию с ценами на крупных торговых объектах города вместе с комиссией проверил заместитель руководителя Управления инвестиций и развития предпринимательства Астаны Максат Жанабаев.

Основная цель – недопущение необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары и пресечение неэффективных посреднических схем.

«Сегодня совместно с членами региональной комиссии мы объезжаем крупные рынки города. Основная задача – проведение мониторинга цен на социально значимые товары и выявление посреднических схем. В настоящее время проводится разъяснительная работа и установлен контроль за ценами на мясную продукцию – говядину, конину и баранину», – сообщил Максат Жанабаев.

Подобные рейды будут проводиться на регулярной основе и направлены на обеспечение доступности продуктов питания для астанчан.

 

#цены #продукты #Астана #акимат #контроль

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]