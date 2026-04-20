Контроль за ценами на продукты усилили в Астане

Во всех регионах, в том числе и столице начали работу специальные мониторинговые группы, в задачу которых входит пресечение необоснованного роста цен СЗПТ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В состав мониторинговой группы вошли представители департамента торговли, акимата, органов государственных доходов, санитарно-эпидемиологической службы.

Ситуацию с ценами на крупных торговых объектах города вместе с комиссией проверил заместитель руководителя Управления инвестиций и развития предпринимательства Астаны Максат Жанабаев.

Основная цель – недопущение необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары и пресечение неэффективных посреднических схем.

«Сегодня совместно с членами региональной комиссии мы объезжаем крупные рынки города. Основная задача – проведение мониторинга цен на социально значимые товары и выявление посреднических схем. В настоящее время проводится разъяснительная работа и установлен контроль за ценами на мясную продукцию – говядину, конину и баранину», – сообщил Максат Жанабаев.

Подобные рейды будут проводиться на регулярной основе и направлены на обеспечение доступности продуктов питания для астанчан.