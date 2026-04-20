Защищенность госорганов в сфере кибербезопасности обсудили в правительстве

Встреча прошла на фоне реализации задач, поставленных Главой государства по трансформации Казахстана в полноценную цифровую страну

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева состоялось межведомственное совещание по вопросам укрепления кибербезопасности страны и защиты персональных данных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Особое внимание было уделено тому, что в обновленной Конституции прямо прописано право человека на защиту персональных данных, а вопросы кибербезопасности в свете решений Совета Безопасности обрели стратегическое значение.

В ходе встречи, в которой приняли участие руководителей профильных министерств, местных исполнительных органов, Государственная техническая служба КНБ был представлен детальный отчет о ходе реализации системных мероприятий в сфере кибербезопасности.

Среди ключевых изменений – введение обязательной биометрической идентификации для операторов крупных баз данных (свыше 100 тыс. записей).

В рамках совещания особое внимание было уделено состоянию защищенности государственных систем. Вместе с тем результаты аудитов местных исполнительных органов выявили ряд системных уязвимостей, которые требуют детального внимания и усиления защиты.

По итогам совещания поручено повысить осведомленность граждан по вопросам безопасного использования цифровых сервисов, а также усилить работу по подключению информационных систем к Единой системе мониторинга.

Отдельным пунктом выделена необходимость усиления защиты персональных данных в финансовом секторе и микрокредитных организациях.

Заместитель Премьер-министра поручил профильным ведомствам обеспечить жесткий контроль за исполнением всех контрольных поручений, акцентировав внимание на том, что кибербезопасность является фундаментальным условием цифровой трансформации Казахстана.