Защищенность госорганов в сфере кибербезопасности обсудили в правительстве

Встреча прошла на фоне реализации задач, поставленных Главой государства по трансформации Казахстана в полноценную цифровую страну
Под председательством заместителя Премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева состоялось межведомственное совещание по вопросам укрепления кибербезопасности страны и защиты персональных данных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
Особое внимание было уделено тому, что в обновленной Конституции прямо прописано право человека на защиту персональных данных, а вопросы кибербезопасности в свете решений Совета Безопасности обрели стратегическое значение.
В ходе встречи, в которой приняли участие руководителей профильных министерств, местных исполнительных органов, Государственная техническая служба КНБ был представлен детальный отчет о ходе реализации системных мероприятий в сфере кибербезопасности.
Среди ключевых изменений – введение обязательной биометрической идентификации для операторов крупных баз данных (свыше 100 тыс. записей).
В рамках совещания особое внимание было уделено состоянию защищенности государственных систем. Вместе с тем результаты аудитов местных исполнительных органов выявили ряд системных уязвимостей, которые требуют детального внимания и усиления защиты.
По итогам совещания поручено повысить осведомленность граждан по вопросам безопасного использования цифровых сервисов, а также усилить работу по подключению информационных систем к Единой системе мониторинга.
Отдельным пунктом выделена необходимость усиления защиты персональных данных в финансовом секторе и микрокредитных организациях.
Заместитель Премьер-министра поручил профильным ведомствам обеспечить жесткий контроль за исполнением всех контрольных поручений, акцентировав внимание на том, что кибербезопасность является фундаментальным условием цифровой трансформации Казахстана.