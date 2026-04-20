МВД предупредило об ответственности за ложные сообщения об актах терроризма

Закон и Порядок
14
Дана Аменова
специальный корреспондент

За совершение данного преступления законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В  МВД обратили внимание родителей на недопустимость распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма, ответственность за которые предусмотрена статьей 273 УК РК, сообщает Kazpravda.kz 

Как отметили в министерстве, фиксируются случаи передачи ложной информации о якобы готовящихся взрывах, поджогах и иных угрозах общественной безопасности с использованием средств связи, интернет-ресурсов, мессенджеров и социальных сетей. Подобные действия квалифицируются как уголовное правонарушение независимо от мотивов – шутка, розыгрыш либо попытка дестабилизации обстановки.

Заведомо ложные сообщения об акте терроризма создают реальную угрозу общественной безопасности, приводят к массовым эвакуациям, нарушению работы государственных органов, образовательных, медицинских и иных социальных объектов, а также отвлекают значительные силы и средства экстренных служб.

В министерстве напомнили, что за совершение данного преступления законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Все подобные сообщения подлежат обязательной проверке, а причастные к их распространению устанавливаются, в том числе с применением современных цифровых и технических средств.

 Рекомендуется:

- не распространять непроверенную информацию;

- не совершать ложные вызовы и сообщения, в том числе в сети Интернет;

- разъяснить детям о наличии ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, в том числе социальных сетях и мессенджерах;

- при получении сообщений с угрозами незамедлительно сообщать в полицию.

В правоохранительных органах призвали граждан к соблюдению законодательства и ответственному поведению в цифровом пространстве.

#МВД #обращение #терроризм

