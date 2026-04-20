Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Мухтара Шаханова

Поэт скончался на 84-м году жизни

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким выдающегося сына казахского народа, известного поэта и общественного деятеля, народного писателя, Қазақстанның Еңбек Ері Мухтара Шаханова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Мухтар Шаханов был уникальной личностью, посвятившей всю свою жизнь искусству слова. Он вывел национальную поэзию на новые высоты, расширил горизонты отечественной литературы и культуры. Как человек, искренне радеющий за судьбу родного языка, он стоял у истоков многих важнейших начинаний в этой сфере. Его произведения переведены на многие языки мира, а вдохновенная лирика пользуется искренней любовью широкой читательской аудитории. Светлый образ Мухтара Шаханова, прожившего достойную жизнь и оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах, – говорится в телеграмме.

Мухтар Шаханов (род. 2 июля 1942) — выдающийся казахский поэт, писатель, драматург, общественный и политический деятель, Народный писатель Казахстана (1992) и Кыргызстана. Известен как «поэт мира», чьи произведения переведены на многие языки, а также как борец за национальное самоопределение и демократию, бывший депутат Верховного Совета СССР и посол Казахстана в Кыргызстане.

Как отметили в Минкультуры, Мухтар Шаханов был одним из немногих людей, создававших произведения большой ценности и умевших сочетать поэзию с гражданскими принципами.

