Поддержка казахстанцев и развитие страны

Новыми планами содействия казахстанцам, малому и среднему бизнесу, экономике страны в целом в интервью «Казахстанской правде» поделился председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев.

– Канат Бисимбаевич, прошло 100 дней с тех пор как Вы возглавили холдинг «Байтерек». Вы посещаете предприятия, знакомитесь с проектами, которые поддержала Группа компаний холдинга. Расскажите, какие задачи приходится решать Вашему коллективу?

– В холдинг я пришел в начале февраля. Я с радостью влился в эту профессиональную команду, которая решает стратегические задачи, поставленные государством. Вклад холдинга в отдельные отрасли экономики страны огромен, начиная с агропромышленного комплекса и заканчивая жилищным сектором.

Действительно я начал посещать предприятия в регионах, которые получили нашу поддержку. Уже побывал в Карагандинской, Мангис­тауской областях и Алматы. У нас разработан график посещения регионов до конца года. Кроме меня, в регионы будут выезжать и мои заместители. Это необходимо не только для ознакомления с ходом исполнения наших проектов. Мы нацелены на их более эффективное взаимодействие, модернизацию и расширение экспортного потенциала. Ищем новые интересные проекты и всегда открыты к предложениям из регионов.

Хочу сказать, что за это время нами было сделано немало. Во-первых, мы приступили к транс­формации работы Банка развития Казахстана. Наметили план мероприятий и некоторые из них уже осуществили.

Во-вторых, запустили механизм субсидирования платежей за аренду жилья для социально уязвимых слоев населения. Как вы знаете, государство намерено оплачивать до половины ежемесячных платежей участникам программы.

На специально созданном портале уже принимаются заявки, но непосредственно договоры будут заключены после получения средств из республиканского и местных бюджетов. На самом деле это большая поддержка нуждаю­щимся семьям, которые могут сэкономить средства, идущие на аренду квартир, или улучшить условия проживания.

В-третьих, недавно была запущена новая программа льготного автокредитования. Привлекательные условия вызвали ажиотаж. Сейчас совместно с банками и автопроизводителями мы отрабатываем вопросы с очередностью и наличием автомобилей. На мой взгляд, это отличная возможность как для потребителей, так и для отечественного автопрома, на который эта поддержка и ­направлена.

И наконец, чтобы поддержать фермеров, мы решили удвоить финансирование весенних полевых и уборочных работ – с 70 мил­лиардов до 140 миллиардов тенге. Это первоочередная наша задача.

– Вы сказали, что в нынешнем году начались работы в рамках реформирования Банка развития Казахстана. В чем именно они заключаются? Как долго продлится процесс и насколько он эффективен?

– В марте текущего года мы утвердили соответствующий План мероприятий. В нем предусмотрены действия, направленные на улучшение прозрачности и расширения доступа к услугам банка. Мы уже внесли изменения, которые упрощают работу с заемщиками. Например, запустили дистанционный цифровой банковский сервис системы «Банк-Клиент», позволяющий сократить сроки операционного обслуживания. В настоящее время проводится моделирование бизнес-процессов и для сокращения срока рассмот­рения кредитных заявок в два раза (со 153 до 73 дней).

Еще одно нововведение – внед­рение цифровой платформы по принятию и рассмотрению кредитных заявок. Платформа разработана для того, чтобы улучшить доступность и прозрачность процедур рассмотрения кредитных заявок для клиентов и уполномоченных органов.

Большая часть намеченных нами мероприятий будет исполнена в июне нынешнего года. Вместе с тем некоторые мероприятия на сегодня уже исполнены: в частнос­ти, осуществлена модификация BPM-системы и системы «Личный кабинет» по этапу «Индикативный анализ», осуществлен запуск дистанционного цифрового банковского сервиса – система «Банк – Клиент».

Если же говорить об эффективности реформирования БРК, то оно приведет к фокусированию банка на финансировании производителей несырьевой продукции верхнего и среднего переделов. Повысится прозрачность предос­тавляемых БРК услуг и расширится доступ к ним.

– Канат Бисимбаевич, важным направлением работы холдинга является поддержка малого и среднего бизнеса. Расскажите, в чем она заключается. Сколько проектов и субъектов МСБ получили поддержку от холдинга «Байтерек» с начала текущего года и на какую сумму? Какой эффект они принесли экономике Казахстана?

– Поддержку проектов МСБ мы осуществляем через фонд развития предпринимательства «Даму». Основными инструментами его являются субсидирование процентной ставки кредитов предпринимателей, а также гарантирование кредитов.

За первый квартал текущего года фонд «Даму» поддержал 1,9 тысячи проектов на общую сумму кредитов 61,9 миллиарда тенге, причем за счет собственных средств, так как финансирование из респуб­ликанского бюджета еще не началось. Всего же в 2022 году фонд планирует поддержать до 42 тысяч проектов по субсидированию и гарантированию, из них в рамках микрокредитования – 34 тысячи проектов, 8 тысяч проектов по субсидированию и гарантированию.

Отмечу, что с начала деятельности фонда «Даму» – а институту уже четверть века – проекты, получившие государственную поддержку, достигли значительного социально-экономического эффекта. Компаниями выпущено продукции на 47,6 триллиона тенге, уплачено 4 триллиона тенге налогов в бюджет и, что не менее важно, создано и сохранено 797 тысяч рабочих мест.

По сравнению с 2020 годом поддержка по всем инструментам «Даму» выросла на 74%, до 57,4 тысячи проектов в 2021 году. Сумма финансовой поддержки увеличилась до 2,2 триллиона тенге.

Ежегодно фонд «Даму» организовывает крупнейшую выставку отечественных товаропроизводителей Ulttyq Onim, на которой можно воочию увидеть, какую полезную и нужную продукцию производят наши предприниматели. В этом году уже в шестой раз (с 20 по 22 мая) выставка прошла во Дворце Независимости с участием Премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова.

– Теперь несколько слов о поддержке экс­портеров. Какие компании обращались в холдинг за поддержкой и почему?

– Эту государственную задачу решает наша дочерняя организация – «Экспортная страховая компания «KazakhExport». С начала 2022 года компания поддержала 28 субъектов предпринимательства на 16,6 миллиарда тенге.

Таким образом, при косвенном участии «KazakhExport» компания­ми был увеличен или сохранен объем экспортных продаж, а также расширена штатная численность работников, задействованных на предприятиях (создано 126 дополнительных рабочих мест). Например, ТОО «СарыаркаАвтоПром» было поддержано в рамках продукта «Страхование кратко­срочной дебиторской задолженности» на 1 миллиард тенге, при этом «KazakhExport» приняла на себя риск неоплаты по пулу экспорт­ных контрактов предприятия.

ТОО «Бест Костанай» обратилось за страхованием займа и получило 1 миллиард тенге, что позволило компании привлечь финансирование в БВУ на пополнение оборотных средств.

Совсем недавно прошел первый Форум экспортеров Казахстана, в котором принимал участие и я. На его дискуссионных площадках мы обсудили достижения и ак­туальные проблемы развития отечественного экспорта, наградили лучших производителей. Форум позволяет продвигать отечественные товары, что, в свою очередь, увеличивает товаро­оборот казахстанских компаний.

– Насколько популярны инструменты холдинга у аграриев? Сколько выдано займов для развития агропромышленного комплекса?

– За первый квартал текущего года Аграрной кредитной корпорацией и «КазАгроФинансом» выдано около 3,5 тысячи займов на общую сумму почти 112 миллиардов тенге, из них львиную долю – 110,7 миллиарда (99%) – получили субъекты МСБ – произ­водители и переработчики сельхозпродукции.

Кроме того, в первом квартале Аграрная кредитная корпорация (АКК) профинансировала 10 новых инвестиционных проектов. Их общая стоимость составляет 10,6 миллиарда тенге при плане 7,5 миллиарда тенге. Все проекты нацелены на производство и переработку сельхозпродукции – это 2,5 тысячи тонн кисломолочной продукции, 1,5 тысячи тонн мяса птицы, 3,6 тысячи тонн овощей и 12 тысяч тонн кормов ежегодно.

В настоящее время в АКК на рассмотрении находятся 28 инвестиционных проектов общей стоимос­тью 45,9 миллиарда тенге. Ввод новых мощностей будет способствовать снижению зависимости от импорта по продуктам питания и укреплению продовольственной безопасности.

Хорошие показатели демонстрирует и «КазАгроФинанс». За первый квартал текущего года им заключены договоры финансового лизинга на приобретение 1 186 единиц сельхозтехники и оборудования в пределах 25 миллиардов тенге.

Мы всегда идем навстречу фермерам, и хочу заверить: намерены и впредь наращивать объем финансовой поддержки сельского хозяйства.

– На недавнем заседании Высшего совета по реформам Глава государства Касым-Жомарт ­Токаев говорил о разработке новой экономической политики. Как отметил Президент, в до­кументе необходимо определить роли фонда «Самрук-Қазына» и холдинга «Байтерек», так как они значимые субъекты как экономики, так и государственной политики, и четкая настройка их работы будет во многом определять эффективность всей экономической политики. Есть ли уже понимание, какая роль отводится «Байтереку»?

– В настоящее время документ по новой экономической политике широко обсуждается государственными органами и заинтересованными сторонами. Основной разработчик его – Министерство национальной экономики. Мы активно вносим свои предложения к основным приоритетным направлениям, видению и подходам новой экономической политики страны.

Одной из ключевых задач новой экономической политики Казах­стана будет диверсификация экономики путем перехода к более разнообразной структуре торговли и внутреннего производства, увеличения несырьевых доходов государственного бюджета. В рамках этого направления основной ролью «Байтерека» будет концент­рация мер государственной поддержки на проекты, направленные на несырьевой экспорт, а также снижение импортозависимости.

Холдинг сделает большой упор на увеличение доли проектов, предусматривающих высокие и средние переделы в структуре кредитных портфелей дочерних организаций. Наличие высокой доли товаров среднего и верхнего переделов в структуре производства любой страны обеспечивает ее стабильное и устойчивое развитие вне зависимости от колебаний сырьевых цен.

Холдинг продолжит поддерживать АПК, финансируя проекты, направленные на обеспечение продовольственной безопасности страны и весенне-полевых работ.

В целях содействия устойчивому развитию экономики и повышения социальной ответственности бизнеса мы особое внимание будем уделять поддержке проектов, соответствующих стандартам ESG.

– Канат Бисимбаевич, а как повысить доверие населения к институту развития на фоне происходящих изменений в стране?

– Я убежден: ключевые критерии повышения доверия населения – это открытость и прозрачность любой компании. Что касается нашего холдинга, то мы ежегодно проводим оценку уровня удовлетворенности клиентов качеством услуг, оказываемых дочерними организациями, и на основе его результатов совершенствуем свою работу.

– И в заключение поделитесь, пожалуйста, планами на будущее. Что Вы предпринимаете сейчас, чтобы холдинг и дальше положительно мог влиять на экономику страны?

– Дальнейшая работа холдинга ориентирована на развитие экспорто­ориентированных произ­водств верхнего и среднего переделов. Это непростая задача для страны, но ее решение позволит снизить зависимость экспортных доходов от волатильных цен на сырье. Важно и необходимо также импортозамещение потребительских товаров до точки полного покрытия потребностей внутреннего рынка с последующим ростом объе­мов производства для возможности экспорта этих товаров.

В части поддержки крупного бизнеса будет продолжена работа по развитию инструментов софинансирования, усилению встречных обязательств, финансированию малого и микропредпринимательства. Мы нацелены на развитие портфельного гарантирования и субсидирования, а также законодательного закрепления и регулирования статуса экспортного кредитного агентства в лице «KazakhExport».

Для поддержки АПК первоочередной задачей на данный момент, как я уже говорил, является финансирование весенних полевых и уборочных работ. Приоритет второй очереди – сокращение сроков рассмотрения заявок, расширение поддержки для малого бизнеса и развитие микрокредитования в сельской местности. В долгосрочной перспективе холдинг ожидает полную автоматизацию⁄цифровизацию услуг в сфере АПК и формирование единого вертикально-интегрированного оператора в сельскохозяйственной отрасли АКК.

Вы, возможно, наслышаны, что изменения претерпит господдерж­ка в сфере жилищного строительства. В этой части холдинг действует как со стороны спроса – через Отбасы банк, так и со стороны предложения – через Казахстанскую жилищную компанию.

В рамках законопроекта по реформированию жилищной политики предполагается преобразование Отбасы банка в национальный институт развития, основной задачей которого является обеспечение жильем граждан республики. В связи с этим предусматривается выведение Отбасы банка из системы банков второго уровня.

На базе Отбасы банка будет создан центр по обеспечению жильем, который станет цент­рализованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье, а также распределять жилье по дате постановки в соответствии с лестницей доступности жилья. База центра будет интегрирована с государственными базами данных физических лиц, что позволит автоматизировать процесс ведения, мониторинга и актуализации базы очередников, формирование и постановку на учет граждан, нуждающихся в жилье.

В свою очередь Казахстанская жилищная компания будет заниматься поддержкой комплексной застройки микрорайонов, формировать концепции мастер-планов городов Казахстана и разрабатывать стандарты комплексной застройки. Это позволит обеспечить казахстанцев объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры для создания комфортных условий жизни.

И последнее. В этом году завершается сокращение числа дочерних организаций. Напомню, в 2019 году в холдинге их было 14, включая компании холдинга «Каз­Агро». В этом году их станет семь.