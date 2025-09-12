В рядах Национальной гвардии МВД РК несёт службу трёхкратный чемпион мира по гиревому спорту Еркебулан Келдибаев. Службу он проходит в воинской части 5571 имени Героя Советского Союза, гвардии полковника Бауыржана Момышұлы в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Родом из Туркестана, рядовой Еркебулан Келдибаев - титулованный спортсмен: трёхкратный чемпион мира и Азии, десятикратный чемпион Казахстана, обладатель звания мастера спорта. С детства он вдохновлялся историей и подвигами Кажымукана Мунайтпасова, восхищался его богатырской мощью и мечтал вырасти таким же сильным и достойным сыном своего народа. Эту мечту он воплощал на спортивной арене, где закалял характер и силу воли, а сегодня продолжает оттачивать их в воинском строю.

В воинской части гвардейца тепло приняли боевые товарищи. Сила духа, трудолюбие и скромность принесли ему прозвище «Қажымұқан» – в честь легендарного батыра, символа стойкости и богатырской силы. Даже в свободное время от службы гвардеец не расстаётся с гирями – тренировки продолжаются, ведь сила требует постоянного труда. С таким же рвением он несёт службу по охране общественного порядка, внося вклад в безопасность мегаполиса и спокойствие граждан, сохраняя форму и дисциплину, необходимые для будущих побед.

- Служба в Национальной гвардии - это большая ответственность, школа дисциплины и выносливости. Всё это перекликается с тем, чему меня научил спорт. Хочу своим примером вдохновлять молодежь на выбор военной службы и путь спорта, - поделился Еркебулан Келдибаев.

В планах у гвардейца - участие в международных турнирах и новые победы под флагом Казахстана. Командование части оказывает ему полную поддержку, создавая условия для эффективного совмещения службы и профессионального спорта.