Чемпионат мира по джиу-джитсу пройдет в столице

В конце лета жители и гости Астаны станут свидетелями очередного масштабного соревнования. С 21 по 25 августа во Дворце единоборств им.Жаксылыка Ушкемпирова пройдет чемпионат мира по джиу-джитсу среди юношей и кадетов (U14-U21), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
В этом году на турнир съедется более 1200 спортсменов из 42 стран. Казахстан представят 194 спортсмена.
Страны-участницы: Австрия, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Канада, Китай, Хорватия, Кипр, Германия, Португалия, Колумбия, Ангола, Франция, Италия, Греция, Венгрия, Ирак, Израиль, Южная Корея, Филиппины, Узбекистан, Таиланд, Македония ,Иран, Дания, Республика Каратау (Црна Гора), Словения, Нидерланды, Монголия, Кыргызстан, Палестина, Польша, Румыния, Саудовская Аравия, Словакия, Швеция, Швейцария, Таджикистан, ОАЭ, США, Казахстан.