Чемпионат мира по джиу-джитсу пройдет в столице

В конце лета жители и гости Астаны станут свидетелями очередного масштабного соревнования. С 21 по 25 августа во Дворце единоборств им.Жаксылыка Ушкемпирова пройдет чемпионат мира по джиу-джитсу среди юношей и кадетов (U14-U21), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.