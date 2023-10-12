Чемпионат мира по парахоккею завершился в Астане

В ходе игры сборная Казахстана успешно сохранила за собой место в дивизионе В

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане завершился чемпионат мира по парахоккею. Впервые в стране в чемпионате мира приняли участие 6 команд - выступали сборные Финляндии, Словакии, Швеции, Великобритании, Японии и Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

По словам советника национальной сборной Казахстана Николая Шаршукова, в ходе игры сборная Казахстана успешно завершила гонку мирового уровня, сохранив за собой место в дивизионе В.

«В любом турнире каждая команда стремится к победе. Более того, команда, созданная только в 2021 году, за год заняла 2-е место в дивизионе С. Таким темпом игроки надеялись на высшую лигу. Однако ход соревнований показал достойный уровень Казахстана. В планах на предстоящий 2024 год – очередные игры дивизиона В. Пока наша цель - тщательно подготовиться к чемпионату мира и показать лучше результат, чем в этом году», - говорит Николай Шаршуков.

В последней игре чемпионата спортсмены страны обыграли команду Великобритании со счетом 4: 3 и заняли четвертое место в общем рейтинге турнира.

По итогам соревнований сборные команды Японии и Словакии получили путевку на участие в чемпионате мира по пара хоккею А-pool.

Организаторы соревнований – Министерство туризма и спорта РК, SportQory, АО «Самрук-Казына», фонд «Қазақстан халқына», Национальный паралимпийский комитет Казахстана и управление спорта города Астаны.