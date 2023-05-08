Чемпионат мира по дзюдо стартовал в Дохе

В первый день мирового первенства честь Казахстана защищали четыре спортсмена, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

Среди мужчин в весе до 60 кг выступали Елдос Сметов и Нурканат Серикбаев, а у женщин в категории до 48 кг Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева.

Серебряный и бронзовый призер Олимпиады, чемпион мира 2015 года, бронзовый медалист чемпионатов мира Токио-2019 и Ташкент-2022 Елдос Сметов стартовал со второго круга.

В первой схватке он чистым броском победил представителя Туркменистана. Но в 1/8 финала уступил в Golden Score сопернику из Узбекистана Дильшодбеку Базарову.

20 летний Нурканат Серикбаев также начал турнир со второго круга. Сначала он одолел противника из Молдовы Тирсина Александру, затем в дополнительное время выиграл у серебряного призера Олимпиады, лидера мирового рейтинга Юн Вэй Янга из Тайбея.

К сожалению, в ¼ финала проиграл Олимпийскому чемпиону, 4-кратному победителю ЧМ японцу Такато Ноахиса. В утешительной схватке Серикбаев уступил грузинскому дзюдоисту Гиоргию Сардалашвили. Таким образом, завершил ЧМ на седьмом месте.

В женской сетке Галия Тынбаева в первом круге победила азербайджанку Кенуль Алиеву, затем «иппоном» выиграла у Ли Хек Йонг из Южной Кореи. В 1/8 финала Тынбаева встретилась с победительницей последних трех турниров Grand Slam (Анталья, Тель-Авив, Париж) француженкой Понт Бландие и проиграла титулованной сопернице.

Абиба Абужакынова во втором круге взяла верх над израильтянкой Малькой Тамар. Затем победила Баасанху Бавудордж из Монголии. В четвертьфинале одолела сербку Мелиссу Николич. Но в полуфинале проиграла мировому лидеру этого веса из Франции Ширин Боукли. А в схватке за бронзу уступила Ассунте Скутто из Италии. Тем самым Абужакынова заняла 5-е место.

"Я приехала сюда не за третьим местом, а за первым. С соперницей по полуфиналу встречалась 3 раза. Считаю, что не правильно выбрала тактику. Все силы потратила в ½ финала. А в схватке за бронзу проиграла из-за своих ошибок. Во второй встрече с монгольской спортсменкой травмировала плечо. Несмотря на это, была готова бороться за медаль. Я еще завоюю награду для страны на следующих турнирах, может и на Олимпиаде", - подчеркнула Абиба Абужакынова.

8 мая на татами выйдут 2 наших дзюдоиста. В категории до 52 кг выступит Толганай Абеуова, в весе до 66 кг Гусман Кыргызбаев.