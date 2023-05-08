Чемпионат мира по дзюдо стартовал в Дохе

Спорт
242

В первый день мирового первенства честь Казахстана защищали четыре спортсмена, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

Среди мужчин в весе до 60 кг выступали Елдос Сметов и Нурканат Серикбаев, а у женщин в категории до 48 кг Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева.

Серебряный и бронзовый призер Олимпиады, чемпион мира 2015 года, бронзовый медалист чемпионатов мира Токио-2019 и Ташкент-2022 Елдос Сметов стартовал со второго круга.

В первой схватке он чистым броском победил представителя Туркменистана. Но в 1/8 финала уступил в Golden Score сопернику из Узбекистана Дильшодбеку Базарову. 

20 летний Нурканат Серикбаев также начал турнир со второго круга. Сначала он одолел противника из Молдовы Тирсина Александру, затем в дополнительное время выиграл у серебряного призера Олимпиады, лидера мирового рейтинга Юн Вэй Янга из Тайбея.

К сожалению, в ¼ финала проиграл Олимпийскому чемпиону, 4-кратному победителю ЧМ японцу Такато Ноахиса. В утешительной схватке Серикбаев уступил грузинскому дзюдоисту Гиоргию Сардалашвили. Таким образом, завершил ЧМ на седьмом месте.

В женской сетке Галия Тынбаева в первом круге победила азербайджанку Кенуль Алиеву, затем «иппоном» выиграла у Ли Хек Йонг из Южной Кореи. В 1/8 финала Тынбаева встретилась с победительницей последних трех турниров Grand Slam (Анталья, Тель-Авив, Париж) француженкой Понт Бландие и проиграла титулованной сопернице.

Абиба Абужакынова во втором круге взяла верх над израильтянкой Малькой Тамар. Затем победила Баасанху Бавудордж из Монголии. В четвертьфинале одолела сербку Мелиссу Николич. Но в полуфинале проиграла мировому лидеру этого веса из Франции Ширин Боукли. А в схватке за бронзу уступила Ассунте Скутто из Италии. Тем самым Абужакынова заняла 5-е место. 

"Я приехала сюда не за третьим местом, а за первым. С соперницей по полуфиналу встречалась 3 раза. Считаю, что не правильно выбрала тактику. Все силы потратила в ½ финала. А в схватке за бронзу проиграла из-за своих ошибок. Во второй встрече с монгольской спортсменкой травмировала плечо. Несмотря на это, была готова бороться за медаль. Я еще завоюю награду для страны на следующих турнирах, может и на Олимпиаде", - подчеркнула Абиба Абужакынова.  

8 мая на татами выйдут 2 наших дзюдоиста. В категории до 52 кг выступит Толганай Абеуова, в весе до 66 кг Гусман Кыргызбаев. 

#ЧМ #дзюдо

Популярное

Все
Полицейский стал жертвой вымогателей в Актобе
Токаев присвоил ветеранам  звание "Халық қаһарманы"
Чемпионат мира по дзюдо стартовал в Дохе
Женщина пыталась продать новорожденного в Актау
Елена Рыбакина стала шестой ракеткой мира
В Астане возложили цветы к монументу "Отан Ана" (видео)
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Приграничное расположение отдаленного села способно оживить его экономику
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Из 195 государств только около 20 этнически однородны
Казахстанское счастье украинки Вали
Интернациональные семьи – лучшее подтверждение того, с каким уважением в Казахстане относятся к религии, традициям и языкам разных народов
В этом году в Алматы фонтаны впервые запускают в День единства народа Казахстана
Сотрудница полиции Петропавловска Раиса Зуева говорит, что она одновременно и русская, и казашка
Расставить точки над «i»
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа
Задержание журналиста в Астане прокомментировал глава МИОР
Антикор вступился за аграриев Карагандинской области, которые по вине чиновников чуть не лишились льготного дизтоплива
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 мая
Какой будет погода в мае в Казахстане
Праздник единства народа отмечает Казахстан
Ангелина Лукас завоевала титул WBC International
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Смаилов: Каждая народность уникальна, но вместе мы – единый народ Казахстана!
Праздник единства народа Казахстана имеет особенное значение – глава Сената
4-5 мая в столице пройдет финал турнира по робототехнике Robotek Grand Tournament 2023
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня

Читайте также

Елена Рыбакина стала шестой ракеткой мира
Бек Нурмаганбет нокаутировал венесуэльца Аргениса Эспанью н…
Стали известны итоги пятого дня ЧМ по боксу в Ташкенте
Пятерку лучших бойцов Казахстана назвал Жалгас Жумагулов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]