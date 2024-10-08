Чемпионский пояс Ангелины Лукас

фото instagram.com/angelina_lukas1997

На момент поединка наша соотечественница имела на своем счету 10 побед (из них пять нокаутом) и одно поражение. Ее соперницей стала аргентинка Дебора Анаи Лопес, которая за свою карьеру нанесла 21 поражение соперницам (одно из них нокаутом), завершила две встречи вничью и одну проиграла. Бой был рассчитан на 10 раундов по две минуты и закончился победой представительницы Казахстана решением судей.

Отметим, что в этом году Лукас также выигрывала второстепенные чемпионские пояса по версиям WIBF и WBF, а теперь добавила к ним очень весомый титул сильнейшей в мира по версии IBO.

«Я победила аргентинку – четырехкратную чемпионку мира по версии WBO! Я очень счастлива, хоть и оставила всю себя на ринге. Сегодня с уверенностью могу сказать, что я вписала свое имя в историю профессионального бокса не только Казахстана, но и мира. Я сражалась до пос­ледней секунды за свою команду, свою семью и за свою любимую страну. 10 раундов войны. Я вырвала эту победу кровью и потом и посвящаю ее каждому своему болельщику. Хочу сказать: не сдавайтесь, верьте в себя! Мечты обязательно сбудутся! Алга!» – написала в Instagram Ангелина Лукас.