Чемпионский пояс Ангелины Лукас

Казахстанская боксер-профессионал Ангелина Лукас (10-1, 5 КО) выступила на вечере бокса в Бангкоке (Таиланд), где провела бой за звание чемпионки мира по версии IBO во втором наилегчайшем весе.
На момент поединка наша соотечественница имела на своем счету 10 побед (из них пять нокаутом) и одно поражение. Ее соперницей стала аргентинка Дебора Анаи Лопес, которая за свою карьеру нанесла 21 поражение соперницам (одно из них нокаутом), завершила две встречи вничью и одну проиграла. Бой был рассчитан на 10 раундов по две минуты и закончился победой представительницы Казахстана решением судей.
Отметим, что в этом году Лукас также выигрывала второстепенные чемпионские пояса по версиям WIBF и WBF, а теперь добавила к ним очень весомый титул сильнейшей в мира по версии IBO.
«Я победила аргентинку – четырехкратную чемпионку мира по версии WBO! Я очень счастлива, хоть и оставила всю себя на ринге. Сегодня с уверенностью могу сказать, что я вписала свое имя в историю профессионального бокса не только Казахстана, но и мира. Я сражалась до последней секунды за свою команду, свою семью и за свою любимую страну. 10 раундов войны. Я вырвала эту победу кровью и потом и посвящаю ее каждому своему болельщику. Хочу сказать: не сдавайтесь, верьте в себя! Мечты обязательно сбудутся! Алга!» – написала в Instagram Ангелина Лукас.