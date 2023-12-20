Через тернии к звездам

В юном возрасте, в 10 лет, Жамилю внезапно поразил тяжелый недуг. Долгое время врачи не могли поставить диагноз. Не осталось специалистов, к которым бы не обратились родители, ездили даже в зарубежные клиники.

Жамиля тем временем не теряла присутствия духа, всегда веря в свое исцеление. Наконец, спустя годы борьбы, здоровье начало улучшаться.

И вот, пройдя через этот горький опыт, настрадавшись, она решает написать свою первую книгу – «Бәйшешек» («Подснежник»).

– Да, действительно, моя первая книга «Бәйшешек» была написана на основе личной истории. Выдержав испытание и полностью преодолев болезнь, подумала: как я могу помочь людям, которые так же, как и я, находятся на пути борьбы? Движимая этим вопросом, взялась за ручку и начала писать о темных днях, которые пережила с десятилетнего возраста, о надежде, которая была скрыта в моем сердце, и о том, как я пришла к победе, – делится она своими мыслями.

Как рассказывает юная героиня, вначале она и не думала, что у нее будет много читателей.

– В тот момент была бы рада, если хотя бы один человек, борющийся с болезнью, прочитал эти строки и почувствовал поддержку. Однако уже через два года книга была переведена на несколько языков мира, – говорит Жамиля.

Книга переведена на русский, английский, узбекский, кыргызский, уйгурский, турецкий и испанский языки.

Сюжет книги автобиографический. Главную героиню – девочку десяти лет – так же, как и Жамилю, поражает тяжелая болезнь, с которой она борется.

– Главная причина, по которой я выбрала название «Бәйшешек», в том, что в сердце каждого человека есть надежда. Именно непоколебимая вера в завтрашний день привела меня к победе. Подснежник – цветок надежды. Именно он первым раскалывает лед, прорезает промерзшую землю после суровой зимы, предвещая весну. Каждый человек, прошедший испытания, должен быть подобен этому цветку. Только тогда он сможет увидеть долгожданную весну своей жизни, – добавляет Жамиля.

Но всего бы этого не было без родителей, они не прекращали бороться за ее выздоровление.

– Я восхищаюсь своими родителями. Они видели страдание своего ребенка, но никак не показывали, что страдают от этого сами. Молились, надеялись. Их поддержка для меня очень важна. Благодарна и отечественным врачам, буду им поклоняться вечно. Наверное, это и есть та сила, которая привела меня к исцелению – оправдать их веру и труд, – передает свои эмоции Жамиля.

Вторая книга вышла под названием «Қарлығаш. Махаббат ескерткіші» («Карлыгаш. Памятник любви»). Как видно из названия, главная тема – любовь.

– Здесь нет какого-то явного сюжета. Я передаю историю Карлыгаш через ее диалоги с дедушкой. Когда он уходит из ее жизни, она уже беседует с ним через письма, – рассказывает Жамиля. – Также во время их диалогов всплывают истории об известных женщинах Казахстана. У нас, к сожалению, есть стереотип, что казахские женщины, грубо говоря, не отходили от казана. Но это не так. Они могли наравне с мужчинами идти на войну, имели свое слово, к ним относились с огромным уважением.

Сегодня Жамиля много ездит по стране, встречается с молодежью.

– В сельской местности много молодых людей, хорошо владеющих искусством слова, пишущих прекрасные стихи и прозу. Но, к сожалению, у них нет поддержки. Стараюсь их подбадривать, говорю: не бойтесь, пишите, у каждого писателя есть свой читатель. Также советую им много читать. Я верю, что молодые люди с образованием, широким кругозором и богатым словарным запасом будут писать хорошие произведения. Хотелось бы большей поддержки таких молодых людей со стороны государства, местных властей и меценатов. Необходимо поднимать современную казахскую литературу. Я верю, что мы станем одной из самых читающих стран мира, – заключает Жамиля Бахтияркызы.