​Через тернии к звездам

На такой вопрос трудно ответить сразу, поскольку следом напрашивается другой: «Сколько времени и сил нужно учителю, чтобы подготовить призера предметной олимпиады в масштабах области и даже страны?» Между тем ясно одно, за всем этим стоит кропотливый многолетний труд и ученика, и педагога-наставника.

Предметные олимпиады всегда были важнейшей формой педагогической деятельности. Ведь именно они способствуют выявлению наиболее способных и одаренных детей, развитию образовательных потребностей личности, привитию навыков самостоятельной работы. По сути, именно со школьной скамьи начинается подготовка интеллектуальной элиты страны. Недаром в недавнем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал особый акцент на поддержке талантливых школьников, победителей предметных олимпиад и педагогов, их воспитавших.

По данным областного управления образования, в прошлом учебном году 11 383 западноказахстанских ребят стали участниками внутришкольного этапа предметных олимпиад, 3 147 учащихся приняли участие в районном (городском) туре, 504 – в областном. На республиканский этап по 14 предметам вышел 71 ученик области. Из них 29 стали призерами, добавив в копилку достижений региона 5 золотых, 8 серебряных и 16 бронзовых медалей. Больше всего побед в интеллектуальных боях у ученика Западно-Казахстанской областной специализированной школы-лицея-интерната для одаренных детей «Білім-инновация» Жамбыла Максотова, который стал бронзовым призером на 33-й международной олимпиаде по информатике.

По итогам республиканского тура предметной олимпиады за прошедший год семь учебных заведений области, учащиеся которых показали отличные знания и заняли призовые места, вошли в число «100 лучших школ» страны. В этих достижениях есть вклад и других школ. Так, к примеру, ученица областной специализированной школы № 8 для одаренных детей Екатерина Донскова стала бронзовым призером республиканского тура по русскому языку и литературе.

– У одаренных детей четко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в них неустанную потребность в знаниях, стремление к открытиям, активному умственному труду и самопознанию, – говорит директор ОСШОД № 8 Анаргуль Шалибековна Каржауова. – Дети посещают центры дополнительного образования: музыкальные, художественные, спортивные, городские школы детского и технического творчества. В прошлом учебном году 230 наших учеников приняли участие в 65 областных, республиканских казахстанских и международных конкурсах (очных и дистанционных). В областном этапе олимпиады по общеобразовательным предметам 10 учащихся были отмечены дипломами и грамотами. Среди них Екатерина Донскова, занявшая первое место по предмету «русский язык и литература». Вторых мест удостоились Томирис Жумабекова, Исмаил Бахытов(биология), Ильяс Ажмуратов (английский язык), Айдана Капасова (математика). Айгиза Тетенова вошла в тройку сильнейших по биологии.

По мнению Анаргуль Каржау­овой, главной силой любой школы является высокий профессио­нализм ее педагогов.

– Каждый учитель – это творчески увлеченная личность, – говорит А. Каржауова. – 40% педагогического коллектива нашей школы прошли уровневые курсы по программе Кембриджского университета.

В школе работают три регио­нальных тренера, которые повышают уровень профессиональной подготовленности педагогов всей области. Это учитель гео­графии и биологии Лариса Григорьевна Чернецова, учитель математики София Октябриновна Шаяхметова, учитель самопознания Ольга Павловна Ганиева. За многолетнюю плодотворную работу, профессионализм и вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения наши педагоги удостаиваются высоких наград. Наталья Юрьевна Тыщенко, к примеру, награждена нагрудным знаком «Ы. Алтынсарина» и медалью за вклад в развитие образования РК. Отличник образования РК Лариса Григорьевна Чернецова награждена медалью «Үздік педагог-2015». Асан Жоламанович Заиров в 2019 году занял третье место в областном конкурсе «Лучший педагог».

За 36 лет работы учителем русского языка и литературы Гульсара Джайкенова подготовила десятки призеров олимпиады, за что неоднократно отмечалась грамотами МОН РК. Катя Донскова стала третьей ее ученицей, добившейся столь высокого результата на респуб­ликанском уровне.

– Подготовка школьников к предметным олимпиадам начинается с 5-го класса, – рассказывает Гульсара Елеубаевна. – Именно на этом уровне мы выявляем детей, которые любят предмет, хотят участвовать в олимпиадах, стремятся узнать больше. Я, например, ориентируюсь на тех, кто много читает, у кого развита языковая интуиция. С этим резервом работа ведется из класса в класс, постепенно отбираются самые способные. Задания на олимпиадах очень трудные. Мы тщательно готовимся, опережая школьную программу. Для себя я выстроила следующую систему занятий: это школьная программа плюс олимпиадные задания как российских, так и казахстанских школ. Совместно разбираем самые трудные вопросы, проверяем усвоение пройденного материала. В остальном учащиеся работают самостоятельно. В последние годы упор делается на то, чтобы дети умели писать эссе, рассуждать, формулировать свою точку зрения.

Можно только представить, насколько серьезно загружен выпускник школы. Кроме домашних заданий у него еще и занятия с репетиторами по подготовке к госэкзаменам, поступлению в вуз. Чтобы дотянуть до уровня участия в республиканском туре, ребенок самостоятельно должен заниматься каждый день. На этом этапе подключаются преподаватели вузов. Поэтому несколько раз в неделю нужно выделить время на дополнительные занятия с ними.

Как мотивировать ученика на участие в олимпиаде по русскому языку, если он любит математику или биологию?

– Те девочки, которых я готовила к республиканскому этапу, учились в классах естественно-математического направления. А это значит, в рамках школьной программы у них был один урок русского языка и два часа литературы в неделю. Это очень мало, – считает Гульсара Елеубаевна. – Каждый учитель-словесник вам скажет, несмотря на то, что программа обновленного содержания разносторонняя, проблема номер один сейчас – заставить ребенка открыть книгу, которую большинству детей заменили гаджеты. А это совсем другое восприятие информации. Очень часто произведение они только пролистывают или в лучшем случае знакомятся с его кратким содержанием. Мало часов уделяется грамматике. Поэтому участие ребенка в олимпиаде – огромный труд дополнительно к школьной программе, который необходимо поощрять. Раньше дети, которые занимали призовые места на республиканском туре, могли попасть в любой гуманитарный вуз страны, что являлось очень хорошим стимулом, например, для детей из малообеспеченных семей. Кроме того, немаловажно, что в процессе таких занятий прививается любовь к предмету, приходит понимание, что это и есть призвание. Ведь в нашей профессии без призвания никак. Несмотря на то, что повышают заработную плату педагогам, мы видим, что очень мало молодых людей хотят работать в школе. Педагогические кадры стареют, в школах много учителей пенсионного возраста.

Рабочий день педагога не ограничен лишь проведением уроков. Составление поурочных планов, проверка тетрадей, заполнение дневников. Все это – часть «домашней» работы учителя, которая заканчивается, как правило, далеко за полночь. Но в этом плотном графике он, как правило, обязательно найдет время на занятия с самыми одаренными учениками. В их успехах и дальнейшей судьбе – весомая частичка души педагога, результат его многолетнего и плодотворного труда.