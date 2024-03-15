Токаев: Облачение во все черное противоречит культуре казахов

Выступая на третьем заседании национального курултая Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев не отрываться от своих культурных и духовных корней, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства считает, что на сегодня важнейшей задачей считается укрепление национальной идентичности.

– В интервью газете «Egemen Qazaqstan» я говорил о том, что нам следует начать по-новому отмечать Наурыз. Буквально на днях была принята специальная концепция. Разумеется, это никоим образом не означает отказ от празднования Нового года, который мы продолжим встречать вместе с мировым сообществом. При этом будем повышать значимость Наурыз мейрамы и существенно обогащать его содержание. К примеру, в праздничный период, начинающийся с Көрісу күні, каждый день теперь имеет свое собственное название. Один из них посвящен национальной одежде, по которой нас должны узнавать в мире, - сказал президент.

Он напомнил, что в прошлом году во время проведения ауызашара специально останавливался на этом вопросе.

- Некоторые крупные компании и учебные заведения уже вводят практику ношения одежды в национальном стиле. Следует поддержать и расширить это правильное начинание. Это особенно важно сейчас. Дело в том, что в последние годы в нашей стране стало много закутанных в черные одеяния людей. Все об этом знают. И это не чужие люди, а наши сограждане. Облачение во все черное противоречит мировосприятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он пояснил, что казахстанцы не должны отрываться от своих культурных и духовных корней и размывать свою национальную идентичность.