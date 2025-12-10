Повышение эффективности борьбы с преступностью – одна из важнейших задач государства, которая успешно решается в Казахстане в последние годы. Основными показателями улучшения качества работы правоохранительных органов, прежде всего полиции, считается снижение уровня преступности и повышение раскрываемости преступлений.

В этом плане у нас в стране все, казалось бы, обстоит благополучно. По сведениям Генеральной прокуратуры и МВД, в первом полугодии 2025 года зафиксировано снижение количества уголовных правонарушений на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Существенно снизилось число особо тяжких преступлений, краж чужого имущест­ва, грабежей, разбоев, хулиганства. При этом особенностью нынешнего времени является резкий рост случаев мошенничества. Конечно, 64,5 тыс. зарегистрированных уголовных правонарушений для страны с 20-миллионным населением – не критично, но довольно много.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отмечает, что благодаря осуществляемым в последние годы масштабным преобразованиям наша политическая система стала прогрессивной и открытой. Меняются менталитет и сознание граждан, они стали больше доверять государственным институтам. В обществе утверждаются принципы Законности, Справедливости и Порядка.

Запущены комплексные экономичес­кие реформы, направленные на повышение благосостояния народа. Принцип «Закон и Порядок» выступает незыблемой основой казахстанской государственности.

В этой связи первостепенное значение имеет соблюдение принципа нулевой терпимости к любому беззаконию. Только тогда в общественном сознании сформируется нетерпимость к правонарушениям, жестокости и насилию, появится иммунитет к любым антисоциальным явлениям.

В стране формируется гражданская и политическая культура, утверждаются новые ценности. Молодому поколению прививаются лучшие качества «Адал азамат». Проводимые по инициативе Главы государства кардинальные преобразования меняют страну в лучшую сторону, в том числе улучшая криминогенную ситуацию. Касым-Жомарт Токаев, выдвигая инициативу «Таза Қазақстан», призывает к изменению образа жизни и обновлению сознания гражданина, к тому, чтобы страна была зеленой, народ – честным, а намерения – чистыми.

Однако состояние борьбы с преступностью, в том числе с коррупцией, оставляет желать лучшего. О своей неудовлетворенности ситуацией в данной сфере Президент прямо заявил на расширенной коллегии правоохранительных органов и предупредил о необходимости быть готовыми к глубоким преобразованиям.

Казахстанское общество, к сожалению, все больше ожесточается. Об этом говорит и Касым-Жомарт Токаев в своем Пос­лании, отмечая, что в стране участились случаи грубости, ругани и драк на улице. Чуть ли не каждый день совершаются тяжкие преступления, наиболее опасными из которых являются преступления против жизни и здоровья людей.

Выражая обеспокоенность состоянием преступности в Алматинской облас­ти, Глава государства провел встречу с бывшим начальником департамента полиции, ныне первым заместителем министра внутренних дел, и вновь назначенным начальником департамента, обратив внимание на серьезное ухудшение криминогенной обстановки в регио­не, потребовав устранения недостатков и упущений в службе.

Такое внимание Главы государства должно было основательно встряхнуть не только департамент полиции облас­ти, но и министерство в целом. Но, увы... Ставший печально знаменитым Талгар вновь потряс общественность трагическим событием. При этом обнародованные факты свидетельствуют о сращивании отдельных полицейских с преступными элементами.

Можно с пониманием отнестись к тому, что министр внутренних дел Ержан Саденов доверяет своим сотрудникам и поэтому утверждает: 99% состава органов внутренних дел честно и добросовестно исполняют служебный долг. Но министр, на мой взгляд, чрезмерно оптимистичен. Прекрасно осознавая, какая это сложная система, он и сам признает необходимость принятия серьезных кадровых мер, показывает себя сторонником жесткой дисциплины, заявляя, что с предателями разговор должен быть коротким.

Справедливости ради надо подчерк­нуть, что жесткую кадровую политику следует проводить во всех правоохранительных и силовых структурах, а также в судебной системе. По поручению Главы государства в 2024 году была проведена внеочередная аттестация сотрудников органов внутренних дел. Но принесла ли она ожидаемые результаты?..

Очищение своих рядов – задача не только аттестационных комиссий, но и повседневная обязанность руководителей всех уровней, служб внутренней безопасности, кадровых подразделений. МВД следует продолжить проверки на добропорядочность.

Основным критерием оценки деятельности правоохранительных, силовых органов и служебной системы является уровень доверия населения. Национальное бюро статистики приводит вполне благополучные показатели: доверяют полиции 64,3% опрошенных, частично доверяют – 26,9%, не вполне доверяют – 3,9%, полностью не доверяют – 3,4%.

Но по данным международных организаций, показатели скорее неудовлетворительны. В индексе верховенства закона по опции «Порядок и безопасность» Казахстан располагается на 43-м месте из 142 государств.

Аналитический портал Numbed определяет рейтинг самых безопасных стран. Берется во внимание уровень преступности, уровень доверия граждан к правоохранительным органам, стабильность внутренней обстановки. А также индекс преступности, восприятие насилия и другие факторы, негативно влияющие на ощущение безопасности. Казахстан находится на 73-м месте с индексом 54,4.

Президент страны требует от правоохранительных органов, прежде всего от полиции, обеспечить всестороннюю безопасность граждан. Он объявил важнейшим приоритетом защиту интересов казахстанцев. Конституция Казахстана в 1-й статье предусматривает, что высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, права и свободы.

Правоохранительным органам, преж­де всего полиции, необходимо в корне пересмотреть отношение к исполнению служебных обязанностей. Что происходит сейчас? Полицейские начинают реагировать в основном после поступ­ления сообщения об уже совершенном преступлении. Выезжают, чтобы только зафиксировать его. Но это не защита. Это реализация другого, тоже очень важного принципа – обеспечения неотвратимости наказания. Представители правоохранительных органов постоянно призывают граждан к активности в борьбе с правонарушениями, а на деле к активности самих граждан бывают равнодушны.

Проект закона «О профилактике правонарушений» предусматривает обязанность полиции активно и целенаправленно работать с лицами, склонными к правонарушениям, не дожидаясь совершения ими преступлений. Но обязанность надежно защищать безопасность людей действует и сейчас. Надо опережать преступников, не позволяя совершать преступления, или застигать и обезвреживать их на месте преступления.

Благодаря политике Президента в стране реализуется ряд конкретных мер в целях неукоснительного обеспечения верховенства закона, проводится большая работа по формированию развитой правовой культуры населения, происходит транс­формация жизни людей и деятельности государственных органов. Регулярно проводятся республиканские мероприятия «Народный юрист», где граждан бесплатно консультируют адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, руководители государственных органов. Десятки тысяч казахстанцев пользуются этой возможностью. Активно взаимодействуют с госорганами Казахстанская юридическая ассоциация, Алматинская юридическая корпорация, молодежный союз STOPcor и другие.

Есть информация об инициативах Генеральной прокуратуры о реализации в Талгаре и Рудном пилотных проектов по анализу безопасности с участием зарубежных специалистов, а также о разработке криминологических паспортов регионов, в которых будут содержаться сведения о состоянии преступности, факторах, способствующих правонарушениям, и мерах, направленных на их предотвращение.

Генеральной прокуратуре, МВД, Нацио­нальному бюро статистики совместно с представителями общественности и обязательно ученых-криминологов необходимо выработать критерии определения уровня доверия населения к правоохранительным органам и судам, индекса безопасности, степени защищенности граждан от преступных посягательств.

Возможно, выборочных опросов небольшого числа граждан будет недос­таточно. Для создания объективной картины криминогенной ситуации в стране, обеспечения публичности и прозрачности в работе правоохранительных органов необходимо ввести отчетность начальников управлений полиции и прокуроров районов и городов перед населением.

В Казахстане уже много лет действует устоявшаяся система государственной власти и управления. К центральным госорганам относятся министерства, агентства, службы. Комитеты находятся в подчинении министерств и агентств, как, к примеру, Комитет уголовно-исполнительной системы МВД или Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

Но у нас одним из центральных государственных органов почему-то является Комитет национальной безопасности. Целесообразным было бы КНБ переименовать в Службу национальной безопасности, а вновь образованную службу по противодействию коррупции преобразовать в Комитет по противодействию коррупции Службы национальной безопасности.

О необходимости бескомпромиссной борьбы с коррупцией говорится все 34 года независимости Казахстана. Только благодаря политической воле Президента Касым-Жомарта Токаева ситуация в корне изменилась, стала утверждаться справедливость.

Население с одобрением воспринимает расширение сферы услуг, оказываемых в электронном виде. Однако, как показывает практика, многочисленные посредники, «помогайки» никуда не исчезли, сохранили связи с коррумпированными госслужащими, приспособились к новым условиям. Надежды на то, что с «машиной договориться невозможно», оправдываются пока лишь частично.

Несмотря на улучшения, Казахстан по индексу восприятия коррупции организации Transparency International все еще относится к странам с высоким уровнем коррупции, занимая 88-е место из 180 государств. Особое внимание вопросам усиления борьбы с коррупцией уделяет Глава государства, подчеркивая, что без этого нет никаких оснований говорить о Справедливом Казахстане.

В поддержку политики Президента хотелось бы высказать некоторые предложения. Неправительственные организации, такие как Казахстанская юридическая ассоциация, Национальная антикоррупционная сеть, молодежный союз STOPcor, Общественный фонд «Алматы – адалдық алаңы» и другие, проводят большую работу, чтобы казахстанцы осознали: борьба с коррупцией – задача не только правоохранительных органов, но и личный гражданский долг каждого.

Вновь образованной Службе по противодействию коррупции КНБ РК необходимо более тесно взаимодействовать с неправительственными организациями, оказывать поддержку каждому неравнодушному гражданину, стать открытым и публичным государственным органом, продолжить и расширить отдельные инициативы бывшего Агентства по противодействию коррупции.

К примеру, важно расширить возможности республиканской горячей линий 1424, придать ей функции неотложной правовой помощи с закреплением сотрудников районных подразделений Службы по противодействию коррупции и прокуратуры, готовых сиюминутно встретиться с гражданами. Ведь довольно часто люди чувствуют себя беспомощными перед представителями власти, прямо или косвенно вымогающими взятки. Желательно было бы выборочно, открыто или скрытно сопровождать граждан для защиты от коррупционных посягательств.

Серьезные вопросы вызывает соответствие имеющихся статистических данных о коррупции реальным масштабам и глубине этого явления в стране. Во-первых, имеются расхождения между данными Генеральной прокуратуры (свыше двух тысяч) и Агентства (около 1 600) по зарегистрированным коррупционным преступлениям в 2023 и 2024 годах. Полагаю, что эти данные объединяет лишь одно – они далеки от реальной ситуации.

Председатель КНБ Ермек Сагимбаев, принимая по поручению Главы государства полномочия по борьбе с коррупцией, заявил: «Объединение аналитических, оперативных и технических возможностей комитета с антикоррупционным инструментарием дает нам больше ресурсов для выявления и пресечения масштабных системных злоупотреблений. Это позволит действовать не только точечно, а также комп­лексно, видеть и устранять не только последствия, но и причины».

Максимально полное выявление коррупционных преступлений и обеспечение неотвратимости наказания виновных лиц – основа успеха в борьбе с коррупцией. Не опасаясь возможного резкого роста зарегистрированных коррупционных преступлений, КНБ и Генеральной прокуратуре необходимо навести порядок в статистике и показывать реальное положение дел. В стране окончательно должен укрепиться принцип «Закон и Порядок».