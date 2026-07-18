Четверть века на Кармете

Металлурги – это, как правило, люди с железной выдержкой и высокой дисциплиной. Они работают на опасном производстве, а потому ценят в товарищах надежность. Люди «огненной» профессии словам предпочитают дело, и наш герой – металлург из Темиртау Дмитрий Цыбров – как раз такой

25 лет назад он пришел на Карметкомбинат и ни разу не пожалел о том, что выбрал опасное, но важное дело: работать с раскаленной сталью. Кстати, вполне возможно, что со временем металлург станет основателем новой трудовой династии.

– В моем роду до меня в металлургии никто не работал, – говорит заместитель начальника ЛПЦ-3 АО «Qarmet» Дмитрий Цыбров. – Но это не смущало. С юности знал, что у нас в Темиртау есть огромный комбинат, и думал, что когда-нибудь буду там работать. Устроился туда еще во время учебы в Карагандинском индустриальном университете. Моя специальность – менеджмент по производству. Она вроде бы с металлургией не связана, но меня взяли на комбинат и направили в ЛПЦ-3. Поначалу оказалось тяжеловато – в цеху всегда высокая температура, а потом – ничего, втянулся, привык.

Карьера молодого специалиста началась с должности термиста проката на участке колпаковых печей в листопрокатном цехе № 3.

Дмитрий участвовал в технологическом процессе отжига, то есть термической обработке рулонной стали, в результате чего ей придается пластичность. Из печей она поступает на дрессировочный стан, где происходит выравнивание и финальная холодная прокатка металла.

После лужения, то есть покрытия тонким слоем олова, такая сталь превращается в белую жесть. Она защищена от коррозии, нетоксична и безопасна для использования в пищевой промышленности. Из белой жести изготавливают крышки, консервные банки, баллончики для аэрозолей, тару для красок, лаков и растворителей.

Но вернемся к металлургу Цыброву. На участке колпаковых печей он проработал 12 лет. На первых порах у него, как и у каждого новичка, был опытный наставник.

– Меня обучал старший термист Валерий Сорочан. Он у нас был как бригадир, – вспоминает заместитель начальника ЛПЦ-3. – Благодаря ему я примерно за четыре месяца овладел «азами» профессии. Мне в листопрокатном цехе все было интересно. Помню, Валерий часто повторял: «Сначала надо хорошо подумать, а потом – делать». Это касалось и технологии производства, и техники безопасности. Мой наставник ушел на пенсию, а его мудрые слова я запомнил на всю жизнь.

Освоив профессию термиста, Дмитрий Цыбров решил сменить направление работы: остался на комбинате, но стал специалистом по надзору и ремонту производственных зданий и сооружений. То есть не отдалился от коллектива, как можно подумать, но стал помогать рабочим, приводя в порядок бытовые и производственные помещения.

Продвигаясь по служебной лестнице, Дмитрий вернулся в листопрокатный цех № 3. Его назначили заместителем начальника по производству, кем он и является на данный момент.

Сейчас заместитель начальника цеха отвечает за производственный процесс, за своевременную отгрузку белой жести и качество выпускаемой продукции. Вверенный ему цех один из самых больших на Карметкомбинате. Занимает более 150 тыс. квадратных метров и состоит из трех основных отделений – лудильного, прокатно-термического и листоотделки.

В ЛПЦ-3 сейчас трудятся более 700 человек. Большинство из них – опытные специалисты, но есть и молодежь. Государственная политика способствует росту престижа рабочих профессий и обновлению кадров на комбинате.

– Студенты индустриального университета и колледжей каждый год приходят к нам на практику. Это и электрики, и механики, и специалисты по автоматизации, – отмечает специалист по термообработке металла. – Некоторые потом устраиваются на комбинат. Хотя условия труда у нас не из легких, работа сменная. Чтобы стать частью коллектива металлургов, надо быть настойчивым и дисциплинированным. Как показывает практика, кто стремится добиться профессионализма, подняться по служебной лестнице, тот достигает своей цели.

Дмитрий Цыбров с улыбкой вспоминает, что в юности был именно таким: напористым и амбициозным – в хорошем смысле этого слова. Ему было ради кого учиться, совершенствоваться и стремиться к повышению по службе. Жена и четверо детей – чем не стимул к профессиональному росту и самореализации? А недавно у него, 45-летнего главы семьи, родился внук!

Свободное время Дмитрий любит проводить на даче: жарить шашлык, общаться с родными и ухаживать за огородом. На его приусадебном участке есть теплицы, где растут помидоры, огурцы и прочая зелень. Так что после горячего цеха наш герой испытывает удовольствие и от работы на земле. Ведь это так приятно – угощать близких спелыми овощами, зная, что они выращены своими руками.

– Хотел бы я стать основателем трудовой династии металлургов? – задумывается Дмитрий и после паузы отвечает: Наверно, да. Почему бы и нет? Знаете, мой сын еще не определился с будущей профессией. Пока он тянется к спорту. Я был бы не против, если б он пошел по моим стопам. Считаю, что металлургия – сфера для сильных мужчин.