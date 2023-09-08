Организаторов азартных игр в TikTok осудили в Алматы

Фото: pokertube.com

В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили, что в Алматы осуждены организаторы азартных игр в TikTok с онлайн приемом ставок, передает Kazpravda.kz.

В пресс-службе напомнили, что ранее департаментом АФМ по городу Алматы была пресечена деятельность по трансляции азартных игр в социальной сети.

В ходе следствия было доказано, что граждане организовывали стрим игр в течении 4-х месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 млн тенге. Тогда двое жителей Алматы были признаны виновными и приговорены к 1,5 годам ограничения свободы.

Теперь же, к 4 годам лишения свободы приговорены 4 человека за аналогичные правонарушения в сфере незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере более 19 млн тенге.

В АФМ напомнили, что организация азартных игр в социальных сетях является незаконной и противоречит нормам Закона РК «Об игорном бизнесе».