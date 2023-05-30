Более 100 аккаунтов транслировали азартные игры в TikTok

Экономика, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

АФМ публично предупреждает организаторов и участников этого контента, что их действия являются уголовно наказуемыми.

Фото: pokertube.com

Агентство РК по финансовому мониторингу выявило более 100 аккаунтов, транслирующих азартные онлайн-игры, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Также агентство сообщило об установлении двух жителей Алматы - организаторов азартных игр в «TikTok», заработавших за 4 месяца почти 13 млн тенге. Они приговорены к 1,5 годам тюремного срока.

На сегодня в суде рассматривается дело четырех организаторов аналогичного контента в «TikTok».

По информации АФМ, наиболее популярны в сети «TikTok» карточные игры, такие как «тринька», «свара», кубики и онлайн-рулетка.

«Игры организованы по одному принципу: участникам предлагается поставить деньги на кон, четверть из них остается организатору, остальные забирает победитель. Прием ставок и выдача выигрыша осуществляется через банковские онлайн-переводы», – рассказали в агентстве.

АФМ публично предупреждает организаторов и участников этого контента, что их действия являются уголовно наказуемыми.

«За организацию незаконного игорного бизнеса статьей 307 УК РК предусмотрена ответственность», - напомнили в ведомстве.

 


 

 

#АФМ #нарушение #предупреждение #азартные игры #TikTok #онлайн-ставки

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