Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области

18 августа около 23:30 часов в Байдибекский РОП поступило сообщение об аварии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм канал polisia.kz.

Фото: kazpravda.kz

В ходе осмотра места ДТП, установлено, что на трассе областного значения Шаян-Екпинди автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes Benz 200.

В результате аварии Mercedes загорелся, а находившиеся внутри трое пассажиров и водитель погибли на месте происшествия.

ДТП зарегистрировано в ЕРДР по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Водитель Nissan водворен в ИВС.