Четыре медали завоевали казахстанские парадзюдоисты в первый день Всемирных игр IBSA

Копилка Казахстана пополнилась одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями

Фото пресс-службы МКС РК

В первый день Всемирных игр IBSA казахстанские парадзюдоисты завоевали 4 медали. Об этом сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов, передает Kazpravda.kz.

По его словам, казахстанские парадзюдоисты завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на Всемирных играх IBSA.

"Золото завоевала парадзюдоистка Акмарал Науатбек, выступавшая в классе J2 в категории до 48 кг. В финальной схватке она одолела украинскую спортсменку Юлию Инватскую с применением захвата, завоевав золотую медаль для страны. Серебряную медаль в классе J1 в категории до 73 кг завоевал казахстанец Ергали Шамей", - рассказал министр.

Он отметил, что бронзу для Казахстана завоевали парадзюдоисты Ануар Сариев (класс J2, 60 кг) и Олжас Оразалыұлы (класс J2, 73 кг). В схватке за бронзу Ануар встретился с корейцом Мин Ли и одолел соперника иппоном. В свою очередь, Олжас победил украинца Руфата Мохаммеда.

Как проинформировал Оралов, всемирные игры IBSA, проходящие в Бирмингеме до 27 августа, являются вторым по важности спортивным событием для спортсменов с нарушением зрения после Паралимпийских игр.

"Также отмечу, что в этом году результаты Всемирных игр IBSA были приравнены к чемпионату мира. Таким образом, казахстанская спортсменка Акмарал Науатбек завоевывает титул чемпиона мира по парадзюдо уже второй год подряд", - добавил глава МКС РК.