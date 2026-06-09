Четыре медали завоевали казахстанские пловцы на турнире в США

Фото: НОК РК

Команда Казахстана по плаванию отметилась четырьмя медалями на турнире в США. Пловцы успешно выступили на соревнованиях в городе Фуллертон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Две награды завоевал Айбат Мырзамуратов. Спортсмен показал первый результат на дистанции 100 метров брассом (1:03.33). Также он поднялся на вторую ступень пьедестала в плавании на 50 метров вольным стилем (23.02).

На дистанции 200 метров комплексным плаванием серебряным призёром стал Даниил Чужинов (2:09.20).

Артур Миронов финишировал третьим в плавании на 100 метров брассом (1:03.76).