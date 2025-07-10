Четыре новые услуги доступны для казахстанцев на платформе elicense.kz

Цифровизация,Госуслуги
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Дана Аменова
корреспондент

Свыше 1,5 миллиона лицензий и разрешений оформили казахстанцы в первом полугодии 2025 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С января 2025 года через платформу elicense.kz было оказано 1,5 миллиона госуслуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ» 

Ежедневно платформой пользуются около 30 тысяч граждан, что подтверждает устойчивый спрос на цифровые инструменты в сфере лицензирования и разрешительной деятельности.

Информационная система госбазы данных «Е-лицензирование» создана в рамках программы формирования и развития электронного правительства РК. Она автоматизирует процессы получения лицензий и разрешительныхдокументов, обеспечивая эффективное, прозрачное взаимодействие между государственными органами и представителями бизнеса.

На сегодня в системе зарегистрировано более 4 миллионов пользователей.

Из них 3,8 миллиона

– физические лица, 255 тысяч – юридические.

В первом полугодии 2025 года на платформе стали доступны четыре новые услуги:

- Выдача лицензии на образовательную деятельность в сференачального, среднего, технического и профессионального, послесреднего, духовного образования, а также на оказание образовательно-оздоровительных услугнесовершеннолетним;

Выдача лицензии на образовательную деятельность в сферевысшего и послевузовского образования;

- Уведомление о начале или прекращении деятельности в сфере дополнительного образования для детей;

- Выдача лицензии на экспорт сырьевых товаров, включённых в перечень отечественных сырьевых товаров.

Среди самых востребованных услуг платформы elicense.kz:

- Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – оказано325 тысяч услуг;

- Выдача разрешений на проезд по территории иностранного государства перевозчикам РК в соответствии с международными договорами – оказано 132 тысячи услуг;

- Выдача сертификата специалиста для допуска к клинической практике – оказано 104 тысячи услуг.

#регистрация #услуги #платформа #НИТ #eLicense.kz

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