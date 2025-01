Чилиец вышел в полуфинал шоу «Моё имя» в образе Димаша Кудайбергена

Фото: скриншот видео

22-летний Пабло Ромеро из города Чильян успешно прошёл в полуфинал популярного шоу My Name Is, выходящего на крупнейшем телеканале страны TVN, сообщает Kazpravda.kz

Как пишет dimashnews.com, Пабло выступил в образе казахстанского певца Димаша Кудайбергена, исполнив его композицию «Кiм Екен».

Путь молодого исполнителя к успеху был непростым. Впервые он представил образ Димаша на местном конкурсе, где занял второе место.

Позже, выступая на шоу имитаторов в городе Лос-Анджелес, он завоевал третье место, конкурируя с опытными артистами. Именно тогда его талант заметили поклонники Димаша, известные как Dears.

На пути к полуфиналу Пабло получил поддержку не только от местных поклонников, но и от Dears со всего мира.