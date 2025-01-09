Чилиец вышел в полуфинал шоу «Моё имя» в образе Димаша Кудайбергена

Пабло Ромеро покорил меломанов исполнением песни «Кiм Екен»
22-летний Пабло Ромеро из города Чильян успешно прошёл в полуфинал популярного шоу My Name Is, выходящего на крупнейшем телеканале страны TVN, сообщает Kazpravda.kz
Как пишет dimashnews.com, Пабло выступил в образе казахстанского певца Димаша Кудайбергена, исполнив его композицию «Кiм Екен».
Путь молодого исполнителя к успеху был непростым. Впервые он представил образ Димаша на местном конкурсе, где занял второе место.
Позже, выступая на шоу имитаторов в городе Лос-Анджелес, он завоевал третье место, конкурируя с опытными артистами. Именно тогда его талант заметили поклонники Димаша, известные как Dears.
На пути к полуфиналу Пабло получил поддержку не только от местных поклонников, но и от Dears со всего мира.
«Я открыл для себя творчество Димаша в 2018 году благодаря собственным поискам в интернете. Его голос тронул меня так, как не трогал ни один другой певец прежде. Именно творчество Димаша вдохновило меня на участие в шоу «Моё имя». Сначала боялся выступать, так как страдаю боязнью сцены, но в итоге, смог это преодолеть. Кроме того, меня поддерживают Dears со всего мира. Это приносит мне большое счастье и вдохновляет совершенствоваться. Без сомнения, я чувствую себя победителем, ведь смог делиться искусством Димаша дольше, чем ожидал. Я делаю всё с глубоким уважением к Димашу и его культуре», – поделился Пабло.