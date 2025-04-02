Ему было 65 лет, он умер от пневмонии

Фото: из открытых источников

В Лос-Анджелесе умер американский актер Вэл Килмер. Как пишет The New York Times, об этом сообщила его дочь Мерседес, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Вэл Килмер играл Бэтмена в фильме 90-х и исполнил роль лидера группы The Doors Джима Моррисона.

По словам дочери Килмера, в 2014 году ему диагностировали рак гортани. Актер выздоровел, но после трахеотомии почти полностью потерял голос из-за повреждения голосовых связок. Также он перенес химиотерапию.

Килмер родился 31 декабря 1959 года в Лос-Анджелесе. Он окончил Джульярдскую школу драматических искусств, в 1981 году начал выступать в театре. Его первой работой была роль в комедии «Совершенно секретно!» в 1984 году. В 1986-м исполнил одну из главных ролей в боевике «Лучший стрелок».

Пик карьеры Килмера пришелся на 90-е. Одна из самых его известных работ — главная роль в фильме «Бэтмен навсегда». За эту роль Килмер получил свой первый крупный гонорар в размере $7 млн.

Также он перевоплотился в вокалиста The Doors Джима Моррисона в одноименном байопике режиссера Оливера Стоуна. Все песни в ленте актер исполнял сам. Среди других картин Килмера: «Схватка», «Настоящая любовь», «Тумстоун: Легенда Дикого Запада».

Карьера актера пошла на спад в начале 2000-х, когда высокобюджетный фильм «Красная планета», где он сыграл главную роль, провалилась в прокате.

Всего Килмер сыграл почти в 100 фильмах и сериалах. Одна из последних работ артиста — роль в боевике «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.