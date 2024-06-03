Чиновника и директора IT–компании осудили за хищение 105 млн тенге

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По информации АФМ, заместителя председателя комитета по архивным делам и документации МКИ, а также директора IT – компании осудили за хищение более 105 млн тенге, выделенных на разработку информационной системы, в рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан».

«Хищение осуществлялось путем выделения и перечисления бюджетных денег на техническое сопровождение информсистемы «Единый электронный архив документов» повторно, используя терминологию в сфере компьютерных технологий на уже выполненные работы», - сообщили в АФМ.

При этом, техспецификация ИС ранее разработана и введена в эксплуатацию самим подрядчиком с принятием обязательств по гарантийному техническому сопровождению. Однако руководство комитета, выделив на уже выполненные работы бюджетные средства, повторно перечислило их разработчику ИС по фиктивным актам выполненных работ.

Похищенные деньги были направлены на приобретение дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, которое с целью сокрытия преступного происхождения и введения в законный оборот оформлялось на доверенных лиц.

«Суд приговорил заместителя председателя комитета и руководителя IT–компании к 6,5 годам лишения свободы, с взысканием причиненного ущерба, лишения госнаград, пожизненным лишением права занимать государственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 7 лет», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что приговор в законную силу не вступил.