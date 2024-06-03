Чиновника и директора IT–компании осудили за хищение 105 млн тенге

Общество
91
Дана Аменова
Корреспондент

Их приговорили к 6,5 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: МЦРИАП

По информации АФМ, заместителя председателя комитета по архивным делам и документации МКИ, а также директора IT – компании осудили за хищение более 105 млн тенге, выделенных на разработку информационной системы, в рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан».

«Хищение осуществлялось путем выделения и перечисления бюджетных денег на техническое сопровождение информсистемы «Единый электронный архив документов» повторно, используя терминологию в сфере компьютерных технологий на уже выполненные работы», - сообщили в АФМ.

При этом, техспецификация ИС ранее разработана и введена в эксплуатацию самим подрядчиком с принятием обязательств по гарантийному техническому сопровождению. Однако руководство комитета, выделив на уже выполненные работы бюджетные средства, повторно перечислило их разработчику ИС по фиктивным актам выполненных работ.

Похищенные деньги были направлены на приобретение дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, которое с целью сокрытия преступного происхождения и введения в законный оборот оформлялось на доверенных лиц.

«Суд приговорил заместителя председателя комитета и руководителя IT–компании к 6,5 годам лишения свободы, с взысканием причиненного ущерба, лишения госнаград, пожизненным лишением права занимать государственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 7 лет», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что приговор в законную силу не вступил.

#АФМ #суд #хищение #чиновник #директор #IT–компания

Популярное

Все
Почти 40 тонн черешни вернули в Кыргызстан на границе
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
ОПЕК+ продлил действующие квоты на весь 2025 год
Медеплавильный завод стоимостью $1,5 млрд построят в Казахстане
Впервые президентом Мексики станет женщина
Директор футбольного клуба «Жетісу» арестован
Дебошир угрожал ножом сотруднику скорой помощи в Астане
Известные артисты балета из Казахстана, России и Китая выступили в Астане
Антикор отреагировал на видео в соцсетях про полицейских Алматы
Истязание детей приемным отцом в Шымкенте прокомментировала омбудсмен
Четыре автобусных маршрута изменили в Астане из-за ремонта дорог
Казахстанское кобылье молоко будет доступно в Китае
Дональд Трамп зарегистрировался в TikTok
40-градусную жару обещают синоптики в Казахстане
Меры по борьбе с саранчой активизируют в Актюбинской и Костанайской областях
Мбаппе перешёл в «Реал»
В июне из Нацфонда планируют продать $350-450 млн
Чиновника и директора IT–компании осудили за хищение 105 млн тенге
Токаев высказался о ситуации в Палестине
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Центр международных программ «Болашак» оказался в центре скандала
В Таразе взялись за освещение улиц
Адвокату Бишимбаева угрожали неизвестные в Астане
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Токаев дал ряд поручений по привлечению крупных инвесторов в геологоразведку
Когда наступает старость?
Средние державы: продвигая принципы мультилатерализма
Выпускники подарили родной школе современный кабинет
Рыбакина обыграла Рус и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий
Вопросы развития государственного языка рассмотрели на заседании комиссии в Астане
Nomadiq Innovation hub: инновационный IT-хаб открылся в Сингапуре
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Ливневки нужно строить вместе с городом
Делиться музыкой с окружающими можно с помощью жестов и мимики
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Христо Кючуков: «Языки надо учить по любви»

Читайте также

Истязание детей приемным отцом в Шымкенте прокомментировала…
Динара Закиева: Безопасность и благополучие детей – наша об…
Казахстанцев предостерегли от провоза адыраспана в Россию
Одарённые дети со всего Казахстана посетили Акорду

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]