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Экономика , Общество
Чиновников на местах привлекут к ответственности за рост цен на продукты

В Центральном аппарате «AMANAT» состоялось заседание Комитета партийного контроля. В ходе заседания партийцы рассмотрели результаты мониторинга цен на социально значимые продукты, проводимого 216-ю общественными группами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

С 29 июля по 12 августа мониторинговые группы партии «AMANAT» во всех регионах и районах страны провели более 1200 рейдов на 2522 объектах. Выявлено 77 нарушений и определены наиболее проблемные вопросы.

Так, наибольший рост цен от предельных, утвержденных Правительством, наблюдается в 10-ти регионах: в городах Нур-Султан и Алматы, в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангыстауской и Северо-Казахстанской областях по 19-ти видам социально значимых товаров.

Как отметил председатель КПК, член фракции «AMANAT» в Мажилисе Артур Платонов, сохраняется тенденция, отмеченная на прошлой неделе, по завышению цен на рожки, репчатый лук и капусту. Кроме того, во многих регионах сохраняются высокие цены на муку, морковь, крупу гречневую, картофель. В Нур-Султане и Алматы цены на куриные яйца на треть превышают предельно установленные.

«Например, в Мангистауской области цены на капусту на протяжении трех недель превышают предельные более чем на 100%, на морковь на 55-60%, на картофель на 30-36%. В Актау на прилавках крупных супермаркетов отсутствует сахар, хотя на складах он есть. Где-то цены на прилавке и на кассе разнятся. А в одном из магазинов откровенно вывешен график выдачи сахара по времени. Конечно, все это будет вызывать негодование населения», - сказал Артур Платонов.

В свою очередь, вице-министр национальной экономики Абзал Абдикаримов отметил, что Правительство реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции до 2024 года. С этой целью проводится работа по увеличению доли отечественных товаров на внутреннем рынке. На особом контроле хранение и транспортировка товаров, поддержка розничной торговли. Всего около 70 мероприятий в комплексе мер.

По данным вице-министра торговли и интеграции Ерлана Баттакова, продолжается реализация инструмента «оборотной схемы». На сегодня из местных бюджетов выделено 86,4 млрд тенге. Всего на займы предпринимателям направлено 60,8 млрд тенге. На данные средства в обороте находятся порядка 220 тыс. тонн социально значимых продовольственных товаров.

Председатель КПК подчеркнул, что многие выявленные проблемы связаны с объективными причинами, однако имеют место недостаточный контроль и не оперативность действий со стороны центральных и местных государственных органов, а также коррупционные риски.

По итогам заседания, Комитет партийного контроля поручил региональным филиалам привлечь к партийной ответственности ряд государственных служащих на местах за упущения в работе.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю в Казахстане цены на социально-значимые продовольственные товары повысились по 0,2%, с начала месяца – на 0,4%, с начала года – на 18,7%. В годовом выражении СЗПТ подорожали на 18,1%, что выше аналогичного периода 2021 года на 0,9 процентных пункта.

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