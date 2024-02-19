Чиновница сферы образования незаконно начисляла зарплаты в Алматинской области

Как уточняется, Антикор по Алматинской области проводит досудебное расследование в отношении руководителя отдела образования Илийского района Алматинской области.

— Женщина подозревается в хищении бюджетных денег в сумме 680 млн тенге по предварительному сговору с группой граждан. Это происходило путем начисления заработной платы гражданам, фактически не работающим в средних школах Илийского района. Кроме того, злоупотребляя должностными полномочиями, она фиктивно трудоустроила своего водителя в школу-гимназию на должность профориентатора, которому незаконно выплачена заработная плата в общей сумме 4,9 млн тенге. С санкции суда подозреваемая заключена под стражу, — говорится в официальном сообщении.