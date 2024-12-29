Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 120

Власти допускают, что погибли практически все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета Boeing 737-800, за исключением двух выживших, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Южнокорейские власти подтвердили гибель 120 человек в авиакатастрофе в аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ранее сообщалось о 96 погибших. На борту разбившегося самолета Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров (173 гражданина Республики Корея и 2 подданных Таиланда) и 6 членов экипажа. Власти Республики Корея склоняются к тому, что погибли все находившиеся в самолете, за исключением двух выживших.

По предварительной версии, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, из-за чего возникло возгорание.

Исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок объявил уезд Муан, где произошла авиакатастрофа, особой зоной бедствия, что позволит выделить государственную помощь.