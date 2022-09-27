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Происшествия , Россия
Число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 17

Число погибших после стрельбы в школе города Ижевска в России выросло до 17, среди них 11 детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

«По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых», – сказали в пресс-службе правительства Удмуртии.

Утром 26 сентября в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. По последним данным, 17 человек погибли, свыше 20 человек пострадали.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, пострадавшие находятся в состоянии тяжелой и средней степени тяжести. Девять детей и двое взрослых в реанимации.

Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, стрелявший покончил с собой. Личность мужчины установлена, это 34-летний местный житель Артем Казанцев, выпускник школы №88. Он находился на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения».

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