Число жертв мошенников продолжает расти

Общество
5
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В полицию Петропавлов­ска обратились 22-летние парень и девушка с заявлением о том, что получили SMS-сообщения о просроченном платеже в ломбарде, хотя никаких займов не брали.

рисунок Николая Веревочкина

Выяснилось, что однажды в парке к ним подошел незнакомый молодой человек и предложил проверить телефоны по некоей базе данных, с помощью которой якобы можно установить, является ли гаджет оригинальным и не числится ли похищенным. Потерпевшие опрометчиво позволили сфотографировать свои телефоны и удостоверения личности, а также записать IMEI-коды. Все зафиксировав, незнакомец сказал, что телефоны «не подходят к базе».

Позднее потерпевшие узнали, что их смартфоны стали залогами в ломбарде, который предос­тавляет займы в онлайн-режиме. Ущерб составил по 35 тыс. тенге на каждого.

Сотрудники управления криминальной полиции ДП СКО и группы Cyberpol УП Петропавловска установили и задержали 18-летнего подозреваемого. Ведется досудебное расследование, проверяется его возможная причастность к другим преступ­лениям.

– Убедительно просим никому не доверять свои конфиденциальные данные, это основа интернет-гигиены и цифровой безопасности, – отмечает начальник управления полиции Петропавловска полковник полиции Марат Жумалиев.

На брифинге в региональной службе коммуникаций, где выступили старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО Виталий Подчернин и старший опер­уполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО ­Миржан Махмет, стало известно, что с начала года зарегистрировано 513 случаев интернет-мошенничества. Это на 16% больше, чем в прошлом году.

Около 27% жителей области решили защитить себя от потенциальных мошенников радикальным способом – они отказались от получения банковских займов и микрокредитов на полгода, подключив соответствующую услугу через egov. Тем не менее, продолжается рост числа обманутых граждан.

Сценарии обмана становятся все более изощренными. 48-летняя жительница областного центра нашла в Instagram объяв­ление о заработке. Пройдя по ссылке, оставила номер телефона для связи. Через некоторое время с ней связался так называемый менеджер, предложил зарегис­трироваться, заполнив анкету, и начать вкладывать деньги в «прибыльный проект».

Женщина согласилась, пос­ле чего стала получать графики, якобы подтверждающие, что приумножение денежных средств уже происходит, но вывести деньги еще нельзя. По истечении месяца она, наконец, поняла, что стала жертвой обмана. Общий ущерб составил 5 431 000 тенге.

В другом случае 73-летний житель СКО перевел 2,5 млн тенге на некий «безопасный счет» после того, как ему позвонил человек под видом сотрудника КНБ. Мошенник заверил: деньги пенсионера могут быть использованы для финансирования террористических операций, и единственный способ защитить их – перевести на якобы безопас­ный счет. Поверив, потерпевший перевел 2,5 млн тенге, и только после этого до него дошло, что он стал жертвой обмана.

Мошенники не боятся звонить даже оперативным сотрудникам из полицейской группы Cyberpol, предлагая инвестировать в акции. При этом демонстрируют профессиональную подготовку, владеют терминологией, уверенно рассказывают о биржевых операциях, создают иллюзию надежности.

Виртуальные проходимцы рассылают сообщения от имени Антикора. В этой связи ведомство было вынуждено обратиться к гражданам с предупреждением: «Антикоррупционная служба предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и других) создали фальшивые аккаунты и от имени сотрудников и руководства Агентства РК по противодействию коррупции рассылают фейковую информацию. Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора».

#кредиты #Петропавловск #интернет-мошенничество #мошенники #ломбард

Популярное

Все
Субсидии за несуществующее молоко
Доброе сердце полицейского
«Рахмановские ключи» вернули государству
Пациенты детской облбольницы могут остаться без горячего питания
Выглядели мальчиками для битья
В стартовом поединке казахстанцы встретятся с испанцами
Всепоглощающая верность
Старт сезона у «Барыса» не задался
В Шымкенте отказывали в бесплатных лекарствах
В духе мудрых традиций
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Задержан замглавы Нацгвардии Константин Воронкин
Онкологи нацелены повысить качество медицинской помощи
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
Слово ученого должно быть убедительным
Рожденный на благо своей страны
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Когда дадут отопление в Астане
Глава МОТ дал рекомендации по переходу на широкое применение технологий ИИ
Аида Балаева призвала Air Astana к этике и уважению к старшему поколению
Генпрокурор взял на личный контроль дело об убийстве школьника
Фитолабораторию для выращивания конопли в шкафу оборудовал житель ЗКО
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

В Шымкенте отказывали в бесплатных лекарствах
Пациенты детской облбольницы могут остаться без горячего пи…
«Рахмановские ключи» вернули государству
Доброе сердце полицейского

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]