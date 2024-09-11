Число жертв мошенников продолжает расти

Выяснилось, что однажды в парке к ним подошел незнакомый молодой человек и предложил проверить телефоны по некоей базе данных, с помощью которой якобы можно установить, является ли гаджет оригинальным и не числится ли похищенным. Потерпевшие опрометчиво позволили сфотографировать свои телефоны и удостоверения личности, а также записать IMEI-коды. Все зафиксировав, незнакомец сказал, что телефоны «не подходят к базе».

Позднее потерпевшие узнали, что их смартфоны стали залогами в ломбарде, который предос­тавляет займы в онлайн-режиме. Ущерб составил по 35 тыс. тенге на каждого.

Сотрудники управления криминальной полиции ДП СКО и группы Cyberpol УП Петропавловска установили и задержали 18-летнего подозреваемого. Ведется досудебное расследование, проверяется его возможная причастность к другим преступ­лениям.

– Убедительно просим никому не доверять свои конфиденциальные данные, это основа интернет-гигиены и цифровой безопасности, – отмечает начальник управления полиции Петропавловска полковник полиции Марат Жумалиев.

На брифинге в региональной службе коммуникаций, где выступили старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО Виталий Подчернин и старший опер­уполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО ­Миржан Махмет, стало известно, что с начала года зарегистрировано 513 случаев интернет-мошенничества. Это на 16% больше, чем в прошлом году.

Около 27% жителей области решили защитить себя от потенциальных мошенников радикальным способом – они отказались от получения банковских займов и микрокредитов на полгода, подключив соответствующую услугу через egov. Тем не менее, продолжается рост числа обманутых граждан.

Сценарии обмана становятся все более изощренными. 48-летняя жительница областного центра нашла в Instagram объяв­ление о заработке. Пройдя по ссылке, оставила номер телефона для связи. Через некоторое время с ней связался так называемый менеджер, предложил зарегис­трироваться, заполнив анкету, и начать вкладывать деньги в «прибыльный проект».

Женщина согласилась, пос­ле чего стала получать графики, якобы подтверждающие, что приумножение денежных средств уже происходит, но вывести деньги еще нельзя. По истечении месяца она, наконец, поняла, что стала жертвой обмана. Общий ущерб составил 5 431 000 тенге.

В другом случае 73-летний житель СКО перевел 2,5 млн тенге на некий «безопасный счет» после того, как ему позвонил человек под видом сотрудника КНБ. Мошенник заверил: деньги пенсионера могут быть использованы для финансирования террористических операций, и единственный способ защитить их – перевести на якобы безопас­ный счет. Поверив, потерпевший перевел 2,5 млн тенге, и только после этого до него дошло, что он стал жертвой обмана.

Мошенники не боятся звонить даже оперативным сотрудникам из полицейской группы Cyberpol, предлагая инвестировать в акции. При этом демонстрируют профессиональную подготовку, владеют терминологией, уверенно рассказывают о биржевых операциях, создают иллюзию надежности.

Виртуальные проходимцы рассылают сообщения от имени Антикора. В этой связи ведомство было вынуждено обратиться к гражданам с предупреждением: «Антикоррупционная служба предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и других) создали фальшивые аккаунты и от имени сотрудников и руководства Агентства РК по противодействию коррупции рассылают фейковую информацию. Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора».