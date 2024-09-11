Число жертв мошенников продолжает расти Общество 11 сентября 2024 г. 4:31 5 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО В полицию Петропавловска обратились 22-летние парень и девушка с заявлением о том, что получили SMS-сообщения о просроченном платеже в ломбарде, хотя никаких займов не брали. рисунок Николая Веревочкина Выяснилось, что однажды в парке к ним подошел незнакомый молодой человек и предложил проверить телефоны по некоей базе данных, с помощью которой якобы можно установить, является ли гаджет оригинальным и не числится ли похищенным. Потерпевшие опрометчиво позволили сфотографировать свои телефоны и удостоверения личности, а также записать IMEI-коды. Все зафиксировав, незнакомец сказал, что телефоны «не подходят к базе». Позднее потерпевшие узнали, что их смартфоны стали залогами в ломбарде, который предоставляет займы в онлайн-режиме. Ущерб составил по 35 тыс. тенге на каждого. Сотрудники управления криминальной полиции ДП СКО и группы Cyberpol УП Петропавловска установили и задержали 18-летнего подозреваемого. Ведется досудебное расследование, проверяется его возможная причастность к другим преступлениям. – Убедительно просим никому не доверять свои конфиденциальные данные, это основа интернет-гигиены и цифровой безопасности, – отмечает начальник управления полиции Петропавловска полковник полиции Марат Жумалиев. На брифинге в региональной службе коммуникаций, где выступили старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП СКО Виталий Подчернин и старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО Миржан Махмет, стало известно, что с начала года зарегистрировано 513 случаев интернет-мошенничества. Это на 16% больше, чем в прошлом году. Около 27% жителей области решили защитить себя от потенциальных мошенников радикальным способом – они отказались от получения банковских займов и микрокредитов на полгода, подключив соответствующую услугу через egov. Тем не менее, продолжается рост числа обманутых граждан. Сценарии обмана становятся все более изощренными. 48-летняя жительница областного центра нашла в Instagram объявление о заработке. Пройдя по ссылке, оставила номер телефона для связи. Через некоторое время с ней связался так называемый менеджер, предложил зарегистрироваться, заполнив анкету, и начать вкладывать деньги в «прибыльный проект». Женщина согласилась, после чего стала получать графики, якобы подтверждающие, что приумножение денежных средств уже происходит, но вывести деньги еще нельзя. По истечении месяца она, наконец, поняла, что стала жертвой обмана. Общий ущерб составил 5 431 000 тенге. В другом случае 73-летний житель СКО перевел 2,5 млн тенге на некий «безопасный счет» после того, как ему позвонил человек под видом сотрудника КНБ. Мошенник заверил: деньги пенсионера могут быть использованы для финансирования террористических операций, и единственный способ защитить их – перевести на якобы безопасный счет. Поверив, потерпевший перевел 2,5 млн тенге, и только после этого до него дошло, что он стал жертвой обмана. Мошенники не боятся звонить даже оперативным сотрудникам из полицейской группы Cyberpol, предлагая инвестировать в акции. При этом демонстрируют профессиональную подготовку, владеют терминологией, уверенно рассказывают о биржевых операциях, создают иллюзию надежности. Виртуальные проходимцы рассылают сообщения от имени Антикора. В этой связи ведомство было вынуждено обратиться к гражданам с предупреждением: «Антикоррупционная служба предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и других) создали фальшивые аккаунты и от имени сотрудников и руководства Агентства РК по противодействию коррупции рассылают фейковую информацию. Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора». #кредиты #Петропавловск #интернет-мошенничество #мошенники #ломбард